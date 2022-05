Từ Nghệ An - Làng Sen quê Bác đến thành phố Hồ Chí Minh - thành phố tên vàng

Đến dự có các đồng chí: Trung tướng Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 4. Đoàn đại biểu đại diện Đảng, Nhà nước CHDCND Lào có các đồng chí: Sẻng Phết Hung Bun Nhuông - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam; Nò Bi Hả Tồng Pao - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Xiêng Khoảng. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Các đồng chí đại diện Đảng, Nhà nước CHDCND Lào, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An tham dự chương trình. Ảnh: Đức Anh

Chương trình nghệ thuật gồm 3 phần: Phần 1 - Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người; Phần 2 - Nghệ An - Làng Sen quê Bác; Phần 3 - Thành phố Hồ Chí Minh - thành phố tên vàng.

Điểm nhấn của chương trình là phần trình diễn bộ sưu tập áo dài sen, lấy cảm hứng từ hình tượng hoa sen do nhiều nhà thiết kế nổi tiếng thực hiện. Chương trình có sự tham gia biểu diễn của nhiều hoa hậu, người mẫu và các nghệ sĩ thành phố Hồ Chí Minh, diễn viên Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An; Đoàn viên thanh niên tỉnh Nghệ An.

Tiết mục Hồ Chí Minh - đẹp nhất tên người mở màn cho chương trình nghệ thuật. Ảnh: Đức Anh

Điểm nhấn của chương trình là phần trình diễn bộ sưu tập áo dài sen, lấy cảm hứng từ hình tượng hoa sen. Ảnh: Đức Anh Chương trình là khúc biến tấu, là những lát cắt về cảm xúc, suy nghĩ mang tính nghệ thuật, tính sáng tạo cao, nhằm bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao to lớn của Bác Hồ, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, Nhân dân ta, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh cho hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới. Chương trình cũng đã vẽ lên một mảng tranh đẹp về Thành phố Hồ Chí Minh - hiện đại, sáng tạo và văn minh, về Nghệ An - mảnh đất địa linh nhân kiệt, nhiều tiềm năng phát triển. Chương trình cũng khẳng định việc hợp tác toàn diện về kinh tế - văn hóa - xã hội của hai địa phương, đang ngày càng phát triển đáp ứng xu thế hội nhập quốc tế. Tiếp đó là những tiết mục văn nghệ tái hiện cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Đức Anh

Chương trình cũng đã vẽ lên một mảng tranh đẹp về thành phố Hồ Chí Minh - hiện đại, sáng tạo và văn minh, về Nghệ An - mảnh đất địa linh nhân kiệt, nhiều tiềm năng phát triển. Ảnh: Đức Anh

Chương trình nghệ thuật và trình diễn áo dài sen là hoạt động trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chương trình góp phần khẳng định sức lan tỏa của Lễ hội Làng Sen ngày càng mạnh mẽ, trở thành điểm nhấn không thể thiếu trong mỗi dịp kỷ niệm sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5 hằng năm.

Lễ hội Làng Sen còn đóng góp thiết thực vào công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Hồ Chí Minh và trở thành nét đẹp văn hóa dân tộc. Đây còn là một trong những sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.