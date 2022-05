Từ nhà xưởng, xóm trọ đến cuộc đối thoại kiểu mẫu

“HỘI NGHỊ KIỂU MẪU”



Đó là nhận xét của đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và công nhân lao động ngày 22/5 vừa qua.

Trong bài phát biểu của mình tại Hội nghị, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam chia sẻ: “Bước vào hội trường, chứng kiến niềm vui rạng ngời của công nhân lao động, sự tham dự đông đủ của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, tôi rất vui. Chương trình thật sự hoành tráng, chuyên nghiệp và chu đáo. Điều này cho thấy LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã chuẩn bị chương trình rất bài bản, ý kiến, kiến nghị của người lao động đa dạng, phong phú, đều là những vấn đề rất điển hình, được người lao động quan tâm. Đặc biệt, công nhân lao động đã đứng lên phát biểu rất thẳng thắn và dân chủ. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh điều hành hội nghị một cách thú vị, tạo một không khí gần gũi, chân thành, tôn trọng, thấu hiểu”.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam ghi nhận thành công của sự kiện đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và công nhân, lao động. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho rằng, suốt thời gian đối thoại, trong vai trò chủ trì, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An không chỉ truyền thông tin mà còn truyền thông điệp và cảm hứng đến đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động.

Những trả lời của Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo sở, ban ngành đúng quy định của pháp luật, sát với thực tế đời sống công nhân lao động. Vấn đề nào có thể giải quyết được ngay thì đưa ra phương án, giao cơ quan chức năng liên quan giải quyết, vấn đề nào cần thời gian nghiên cứu và không thuộc thẩm quyền của tỉnh cũng được giải thích, phân tích rõ ràng. Việc biểu dương công nhân lao động tiêu biểu và tôn vinh những doanh nghiệp vì người lao động cũng là những nội dung hết sức phù hợp với sự kiện này. Điều này thể hiện sự quan tâm, chăm lo của những người đứng đầu tỉnh Nghệ An cho công nhân lao động và doanh nghiệp.

Trước sự kiện, những kiến nghị đã gửi tới các sở, ngành liên quan và được trả lời bằng văn bản hết sức cụ thể và đầy đủ. Tại sự kiện, đại diện công nhân lao động đã có 15 câu hỏi thuộc 6 nhóm vấn đề: Tiền lương, thu nhập; Nhà trẻ, nhà ở, đất đai, chợ, điện, nước; An ninh, tạm trú, an toàn giao thông; BHXH, BHYT, an toàn thực phẩm; Thi đua khen thưởng; Chấp hành pháp luật lao động.

Cán bộ công đoàn LĐLĐ tỉnh và KKT Đông Nam khảo sát, lấy ý kiến công nhân tại các khu nhà trọ. Ảnh: ĐVCC

Chia sẻ về khâu chuẩn bị sự kiện, chị Hoàng Thị Thu Hương - Trưởng ban Chính sách - Pháp luật - Quan hệ lao động, LĐLĐ tỉnh nói: “Ấp ủ suốt 2 năm qua, các cấp Công đoàn Nghệ An đã triển khai nhiều hoạt động nhằm khảo sát tập hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị đề xuất của công nhân lao động ở tất cả các huyện, ngành, tất cả các công đoàn cơ sở qua nhiều kênh, bằng nhiều hình thức. Cán bộ công đoàn đã đến với các xóm trọ ngoài giờ hành chính, gặp gỡ chủ sử dụng lao động, phát phiếu khảo sát, phỏng vấn công nhân, tổ chức đối thoại ở các cấp… Để có được sự bài bản, hợp lý trong lần đầu tiên tổ chức sự kiện đối thoại cấp tỉnh, cán bộ LĐLĐ tỉnh đã tham dự các cuộc đối thoại cấp huyện để rút kinh nghiệm, từ bố trí, sắp xếp đến chọn lựa câu hỏi điển hình, từ khâu nối với các sở, ban, ngành đến khuyến khích công nhân chia sẻ… Thành công của sự kiện thể hiện sự quan tâm của chính quyền đối với công nhân, lao động, sự nỗ lực cố gắng và trách nhiệm của toàn thể công nhân lao động và cán bộ công đoàn toàn tỉnh”.

Người lao động đặt câu hỏi cho những người đứng đầu chính quyền. Ảnh: Diệp Thanh

Tham gia sự kiện và vinh dự được biểu dương “Giám đốc doanh nghiệp vì người lao động năm 2021”, bà Trần Thị Kim Oanh (Công ty TNHH sản xuất bật lửa ga Trung Lai) chia sẻ: “Sự kiện thực sự ý nghĩa đối với cả công nhân lao động và doanh nghiệp chúng tôi. Ở những cuộc đối thoại tại doanh nghiệp, công nhân có những ý kiến, nguyện vọng nằm ngoài phạm vi, khả năng của chúng tôi và bản thân chúng tôi không biết phải trả lời, hỗ trợ như thế nào. Tại cuộc đối thoại này, người lao động trực tiếp kiến nghị với lãnh đạo tỉnh thì chắc chắn những vấn đề đó sẽ được xử lý nhanh và gọn hơn rất nhiều”.

NIỀM TỰ HÀO CỦA NHỮNG CÔNG NHÂN

320 đại biểu có mặt tại sự kiện là 320 đoàn viên, công nhân, lao động tiêu biểu đến từ 21 huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh. Họ đều là những tấm gương sáng trong lao động, sản xuất, là những người có năng lực, trình độ, ý thức để đại diện cho giai cấp công nhân trong thời đại mới.

Để có mặt trước giờ diễn ra sự kiện, nhiều công đoàn huyện, ngành đã tổ chức cho công nhân đến từ ngày hôm trước hoặc đi từ rất sớm. “LĐLĐ huyện Nghĩa Đàn đã bố trí 2 xe, khởi hành từ 4 giờ sáng để có mặt tại TP. Vinh trước 7 giờ. Được đại diện cho giai cấp công nhân, lao động tham dự sự kiện này, ai cũng háo hức, vinh dự. Trước khi tham dự, được nhận áo và quà của Công đoàn Nghệ An, mọi người vui lắm. Trở về từ sau sự kiện, niềm vui và vinh dự đó được nhân thêm gấp nhiều lần nữa” - chị Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Nghĩa Đàn, chia sẻ.

Nhiều công nhân lao động livestream sự kiện trên mạng xã hội để lan tỏa. Ảnh: Diệp Thanh

Một trong những điều đặc biệt được ghi nhận tại sự kiện đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh và công nhân lao động là sự xuất hiện của những “phóng viên công nhân”. Bên cạnh những máy quay, máy ảnh của lực lượng phóng viên cấp Trung ương, địa phương thì còn có những chiếc điện thoại bật chế độ ghi âm và livestream trong gần 3 tiếng đồng hồ.

Khi được hỏi lý do, chị Trần Thị Chuyên (Công ty CP May Minh Anh - Kim Liên Đô Lương) giải thích: “Chúng tôi được người lao động trên toàn huyện tin tưởng trao gửi bao tâm tư, nguyện vọng, trăn trở đến hội nghị này và có trách nhiệm đem về những câu trả lời, những giải pháp từ chính quyền. Những người ở nhà rất mong được lắng nghe những câu trả lời này. Bên cạnh việc chia sẻ trực tiếp thì chia sẻ trực tuyến như thế này sẽ đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và lan tỏa hơn”.

Nhận xét về chất lượng của buổi đối thoại, chị Chuyên và những người đồng nghiệp của mình khẳng định: “Một sự kiện tuyệt vời, thành công ngoài mong đợi. Tất cả những vấn đề được hỏi, được đề cập đều hết sức thiết thực, gần gũi, chính xác với nhu cầu, nguyện vọng của công nhân, lao động. Tất cả những câu trả lời từ chính quyền đều thỏa đáng, chân thành, thấu đáo. Chúng tôi tin rằng tất cả những công nhân, lao động tham dự đều cảm thấy tự hào và hài lòng về sự kiện này”.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa và biểu dương 50 công nhân lao động xuất sắc, tiêu biểu. Ảnh: Phạm Bằng

Là 1 trong 50 công nhân lao động tiêu biểu được biểu dương tại sự kiện, chị Bùi Thị Linh (Công nhân TNHH Luxshare ICT Nghệ An) thổ lộ: “Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được gặp gỡ, trực tiếp đối thoại với những người đứng đầu chính quyền tỉnh, cũng là lần đầu tiên được LĐLĐ tỉnh biểu dương, tôn vinh. Trở về sau sự kiện này, tôi thêm tự hào về công việc của mình và sẽ nỗ lực, cố gắng hơn nữa để xứng đáng với niềm tin, sự ghi nhận của mọi người”.