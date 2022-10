Tú Oanh 'Hương vị tình thân' sánh vai chồng lên thảm đỏ Liên hoan phim Tokyo

Sáng 25/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Say Chhum đang dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Campuchia thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 đến ngày 26/10 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 131-KH/TU, ngày 24/10/2022 về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022. Kế hoạch năm 2022 được ban hành sớm nhằm giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý các cấp trong toàn tỉnh chủ động triển khai thực hiện.

(Baonghean.vn) - Mưa lũ đi qua, nhiều ngôi nhà, nhiều công trình dân sinh ở miền Tây Nghệ An bị hư hỏng, nhiều ruộng lúa đã chín vàng của người dân chưa được thu hoạch. Bên cạnh việc sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân khắc phục ảnh hưởng của mưa lũ, các đơn vị trực thuộc Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Nghệ An tích cực hỗ trợ người dân trên địa bàn thu hoạch lúa mùa, làm giao thông, thuỷ lợi, dựng nhà tạm chờ tái định cư...

(Baonghean.vn) - Sau những lùm xùm về phát ngôn "cổ động viên CHÂN CHÍNH" của đội trưởng Quế Ngọc Hải và kết quả bết bát của đội bóng Sông Lam Nghệ An, Tổng Giám đốc Trương Mạnh Linh đã chính thức lên tiếng.

(Baonghean.vn) - Kết thúc trận đấu với tỷ số hoà 2-2 của đội khách Sông Lam Nghệ An trước đội chủ nhà TP. Hồ Chí Minh đang khát điểm là điều không đến nỗi tệ, khi lịch sử không đứng về đội khách lâu nay.

(Baonghean.vn) - Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An nhận định, nguyên nhân ngộ độc là do sử dụng nước được đun nấu từ thân cây có độc chất của cây lá ngón.