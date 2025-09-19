Xã hội Từ sản phẩm đến dịch vụ: Prudential khẳng định vị thế cùng uy tín được công nhận trong và ngoài nước Trải qua gần 3 quý của năm 2025, Prudential Việt Nam đã nhận được hàng loạt giải thưởng quan trọng trong và ngoài nước.

Trong đó, Insurance Asia Award và danh sách Top 10 VnReport đều gọi tên Prudential trong hạng mục giải thưởng và danh sách của họ, khẳng định vị thế hình mẫu ngành của công ty thông qua những nỗ lực đổi mới sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ vì khách hàng.

Vừa qua, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung PRU-BẢO VỆ TỐI ĐA vừa ra mắt của Prudential được trao giải “Sản phẩm bảo hiểm mới của năm” tại Insurance Asia Award 2025. Sản phẩm được thiết kế để tối đa hóa giá trị bảo vệ trên mỗi đồng phí cho khách hàng, đồng thời tích hợp khả năng tích lũy tài chính bền vững với lãi suất cam kết và các khoản thưởng hấp dẫn. Khẳng định cam kết của công ty trong việc đổi mới liên tục và thiết kế các giải pháp bảo vệ tài chính tiên tiến nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của các gia đình Việt Nam.

Song song, tại Insurance Asia Award 2025, Prudential cũng được vinh danh giải thưởng "Sáng kiến đào tạo & phát triển của năm" cho chương trình Phát triển năng lực quản lý doanh nghiệp dành cho Giám đốc văn phòng Tổng đại lý – một sáng kiến chiến lược nhằm nâng cao năng lực điều hành, tài chính và quản trị nhân sự cho đội ngũ lãnh đạo Kênh Đại Lý, minh chứng rõ nét cho nỗ lực bền bỉ của Prudential trong việc xây dựng các mô hình hoạt động một cách bài bản và toàn diện.

Đại diện Prudential Việt Nam nhận giải tại sự kiện Insurance Asia Award 2025.

Chiến lược đào tạo nhằm nâng cao chất lượng tư vấn viên không chỉ gói gọn ở cấp lãnh đạo mà còn mở rộng cho toàn bộ đội ngũ tư vấn viên, giúp Prudential dẫn đầu về số lượng MDRT tại Việt Nam trong 3 năm liên tiếp từ 2023 đến 2025. Thêm vào đó, công ty cũng mở rộng mô hình văn phòng Tổng Đại lý ở các thành phố lớn có vị trí thuận tiện, đóng góp vào nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ trong mọi điểm chạm của khách hàng.

Mô hình văn phòng Tổng Đại lý của Prudential ở các thành phố lớn.

Ngoài ra, Prudential Việt Nam còn thể hiện trách nhiệm nâng cao trải nghiệm khách hàng ở mọi điểm chạm trong việc áp dụng công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) và OCR (nhận dạng ký tự quang học) giúp rút ngắn thời gian thẩm định và bồi thường bảo hiểm từ ngày xuống phút và tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI tạo sinh) vào quy trình “ghi âm giọng nói” trong quá trình tư vấn cho 100% khách hàng mới.

Cũng trong năm 2025, Prudential tiếp tục được Vietnam Report vinh danh trong Top 10 Công ty Bảo hiểm Nhân thọ uy tín. Bảng xếp hạng này dựa trên các tiêu chí về năng lực tài chính, uy tín truyền thông và mức độ hài lòng của khách hàng. Đây là năm thứ 9 liên tiếp Prudential giữ vững vị trí trong bảng xếp hạng, không chỉ phản ánh sự tin tưởng của khách hàng dành cho Prudential.

Với tầm nhìn dài hạn, Prudential Việt Nam với sứ mệnh mang yên tâm trọn vẹn đến mỗi gia đình Việt, cam kết đồng hành cùng khách hàng xuyên suốt quá trình chuyển mình này và tiếp tục khẳng định vị thế doanh nghiệp hình mẫu ngành, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, hiện đại và hướng đến cộng đồng.