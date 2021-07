Từ sáng nay 21/7, giá vàng đồng loạt quay đầu giảm

Sáng 21/7, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào 56,80 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 57,45 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá bán vàng hiện đang cao hơn giá mua 650.000 đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 56,80– 57,55 triệu đồng/lượng. So với chốt phiên giao dịch ngày 20/7, giá vàng ở chiều mua vào và chiều bán ra giữ nguyên. Chênh lệch giá mua – bán vàng tại DOJI đang ở mức 750.000 đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới giá vàng giảm mạnh, sáng ngày 21/7 (theo giờ Việt Nam) giá vàng đang được niêm yết trên Kitco là 1.806 USD/oz, giảm 10 USD/oz so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng SJC cao hơn vàng thế giới gần 7 triệu đồng/lượng. (Ảnh minh họa) Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá USD tại Vietcombank ở thời điểm tham chiếu: 1 USD = 23.130 VND, giá vàng thế giới tương đương 50,32 triệu đồng/lượng, thấp hơn 7,13 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra cùng thời điểm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/7, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào 56,90 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 57,55 triệu đồng/lượng, ngang bằng với giá mua vào và bán ra so với mở cửa phiên giao dịch cùng ngày. Chênh lệch giá bán vàng hiện đang cao hơn giá mua 650.000 đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 56,80– 57,55 triệu đồng/lượng. So với đầu giờ sáng 20/7, giá vàng tại DOJI giảm 50.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giữ nguyên ở chiều bán ra. Chênh lệch giá mua – bán vàng tại DOJI đang ở mức 750.000 đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới giá vàng giữ ổn định. Cuối giờ chiều 20/7 (theo giờ Việt Nam), giá vàng đang được niêm yết trên Kitco là 1.816 USD/oz.



Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá USD tại Vietcombank ở thời điểm tham chiếu: 1 USD = 23.120 VND, giá vàng thế giới tương đương 50,58 triệu đồng/lượng, thấp hơn 6,97 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra cùng thời điểm./.