Tụ tập bay lắc trong quán karaoke ven đô

Tối 13/11, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã triệt phá ổ nhóm tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy trong một quán karaoke hoạt động khi chưa được phép.

Cụ thể, Đội 7, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội phối hợp cùng Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an huyện Đông Anh bất ngờ tập kích quán karaoke Linh Anh, tại thôn Lễ Pháp, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh (Hà Nội) do đối tượng Nguyễn Ngọc Phương (sinh năm 1988 ở xóm Mít, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội) làm chủ.