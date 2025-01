Sức khỏe Từ trái tim đến trái tim Với mong muốn giúp đỡ các bệnh nhi bị bệnh tim bẩm sinh, có hoàn cảnh khó khăn, thời gian qua, các đơn vị y tế trong tỉnh đã tích cực đồng hành, hỗ trợ để các cháu có được trái tim khỏe mạnh và tương lai tươi sáng hơn.

Tái sinh cuộc đời

Mùa Xuân mới, bên hiên nhà nhỏ, người mẹ “già” P.T.S (50 tuổi, ở huyện Nghĩa Đàn) bế cô “công chúa nhỏ” P.K.N (18 tháng tuổi) của mình sưởi nắng, chơi đùa. Trong tiếng cười của mẹ, tiếng reo của con thơ vang lên xiết bao hạnh phúc.

Mẹ con chị P.T.S và cháu P.K.N với niềm vui được điều trị khỏi bệnh tim bẩm sinh. Ảnh: Hoàng Yến

Cuộc đời chị P.T.S là những tháng ngày buồn vui lẫn lộn, tuyệt vọng vô bờ rồi lại hạnh phúc dâng tràn. Chị S. kể về những sóng gió tuổi xế chiều: Hai vợ chồng yêu thương nhau hết mực, nhưng trời chưa thương, bắt chịu cảnh hiếm muộn. Nỗi khát khao được nghe tiếng cười con thơ chưa thành hiện thực thì chồng chị S. qua đời. Trước khi mất, anh vẫn lo lắng, dặn dò vợ “kiếm lấy đứa con để có niềm vui tuổi già”... Mãn tang, nhớ lời chồng dặn, chị lặn lội ra bệnh viện tuyến Trung ương “tìm con” bằng phương pháp IVF.

Bé P.K.N ra đời, lớn lên vuông tròn, trở thành niềm hạnh phúc lớn lao của chị P.T.S. Chị dồn hết tình yêu, niềm hy vọng của một người mẹ, người cha để chăm lo, săn sóc bé. Thế nhưng, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Ở tháng thứ 4, bé N. có biểu hiện tím người khi khóc, chậm tăng cân. Khi đưa bé đi tiêm phòng, bác sĩ khám phát hiện nhịp tim của bé có biểu hiện bất thường... Nghe tin dữ, chị S. vô cùng lo lắng.

Tháng 11/2023, chị P.T.S đã đưa con gái 6 tháng tuổi xuống khám, điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Tại đây, các bác sĩ phát hiện bé bị tim bẩm sinh thông liên thất, có suy tim, cần phải phẫu thuật. Khi được biết số tiền cần phải bỏ ra để phẫu thuật tim lên đến hàng chục triệu đồng (sau khi trừ chi phí được bảo hiểm y tế thanh toán), chị S. hoàn toàn tuyệt vọng. “Vợ chồng làm nông. Bao nhiêu tiền của trước đó đã dồn làm IVF. Bây giờ không biết lấy đâu ra để cứu con”.

Trong cơn bĩ cực ấy, rất may mắn, đã có những “bàn tay” mở rộng cứu vớt lấy cuộc đời đứa con thơ dại của chị. Bác sĩ Lê Trọng Thông – Phó trưởng Khoa Ngoại tổng hợp, Trưởng kíp mổ tim Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết: “Ở Bệnh viện có thành lập Quỹ Hỗ trợ phẫu thuật tim cho những trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Quỹ này do các tổ chức, nhà hảo tâm tài trợ”. Chị P.T.S đã được Phòng Công tác xã hội và Chăm sóc khách hàng Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An hướng dẫn lập hồ sơ, xin tài trợ phẫu thuật. Với sự kết nối khẩn trương của bệnh viện, hồ sơ nhanh chóng được thông qua.

Phẫu thuật cho bệnh nhi mắc bệnh lý tim bẩm sinh tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

“Bé P.K.N đã được phẫu thuật vá thông liên thất. Sau phẫu thuật, sức khỏe của bé phục hồi, tiến triển tốt. Đến ngày thứ 28 thì được xuất viện, trở về nhà. Ca phẫu thuật của bé được bảo hiểm y tế và các nhà tài trợ chi trả hoàn toàn. 1 năm sau khi được phẫu thuật, cháu phát triển tốt, giống như bao trẻ bình thường khác. Không biết nói gì hơn, xin cảm ơn bệnh viện, cảm ơn các nhà tài trợ đã tái sinh cuộc đời cho mẹ con tôi”, chị P.T.S bày tỏ.

Không riêng gì cháu P.K.N, đã có rất nhiều trẻ có hoàn cảnh khó khăn được phẫu thuật, điều trị bệnh tim bẩm sinh “miễn phí” ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Trường hợp bé N.D.L (21 tháng tuổi, ở huyện Yên Thành) là một trong số đó. Bé N.D.L là con thứ 4 trong gia đình chị N.T.H. Bé N.D.L được phát hiện có những sự bất thường khi ở tháng thứ 7 thai kỳ, như hẹp eo động mạch chủ nặng (bệnh lý tim bẩm sinh), teo thực quản, tắc tá tràng. Với những dị tật này, nguy cơ bé tử vong luôn hiện hữu.

Biết được gia đình chị N.T.H có hoàn cảnh rất khó khăn (vợ làm nông, chồng làm phụ hồ), Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã hỗ trợ, hướng dẫn và giúp vợ chồng anh chị có được kinh phí phẫu thuật cho con. Sau khi sinh ra 20 ngày, ngày 13/3/2024, bé N.D.L đã được phẫu thuật, điều trị các dị tật lớn. Y đức của các bác sĩ và sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm đã giúp bé N.D.L có đủ sức mạnh vượt qua 3 cuộc đại phẫu kỳ tích. Chị N.T.H nghẹn ngào: “Tính mạng con tôi giữ được chính là nhờ các bác sĩ và các nhà hảo tâm”.

“Bà mối” của những niềm vui

Bác sĩ Lê Trọng Thông cho biết: Theo thống kê của Bộ Y tế, ở Việt Nam cứ 1.000 trẻ được sinh ra thì sẽ có 8 -10 trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh. Như vậy, ở Nghệ An, mỗi năm sẽ có khoảng 500 trẻ mắc các loại bệnh tim bẩm sinh. Trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh nếu không được phát hiện và điều trị sớm, có thể gây ra những ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe sau này, thậm chí có nguy cơ gây tử vong.

Phẫu thuật tim bẩm sinh miễn phí cho bệnh nhi. Ảnh: Thành Chung

Điều đáng nói, hầu hết các trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh đều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, ở khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Điều kiện sống và bệnh tim bẩm sinh có mối liên quan lẫn nhau. Các bệnh tim bẩm sinh mà trẻ mắc phải thường là do trong 3 tháng đầu thai kỳ, các thai phụ không được chăm sóc thai sản tốt như dinh dưỡng, tiêm phòng... Trong khi đó, một ca phẫu thuật điều trị bệnh tim bẩm sinh có chi phí dao động từ 80-300 triệu đồng. Đây là một số tiền rất lớn, thậm chí là tất cả tài sản của một gia đình bình thường.

Với mong muốn mang lại trái tim khỏe mạnh cùng tương lai tươi sáng hơn cho các bệnh nhi tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn, từ năm 2009, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An triển khai chương trình can thiệp và phẫu thuật tim. Đồng thời, bệnh viện cũng đã thực hiện hỗ trợ kinh phí cho gia đình bệnh nhân bằng chính nội lực của mình. Tuy nhiên, số lượng bệnh nhi cần can thiệp là rất lớn... Từ năm 2020, thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã tích cực kết nối cùng các nhà hảo tâm, các cơ quan, đoàn thể hỗ trợ các cháu và gia đình.

Chính sự đồng hành này mà Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An có thể giúp đỡ cho nhiều trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh được điều trị, khỏe mạnh. Tiến sĩ, bác sĩ Tăng Xuân Hải - Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết: “Từ năm 2021 đến nay, với sự tài trợ của các tổ chức “Trái tim cho em”, “Nhịp tim Việt Nam”, “Quỹ Vì tầm vóc Việt”, “Trả lại tuổi thơ” và các nhà hảo tâm khác... đã có 135 bệnh nhi được phẫu thuật tim miễn phí tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Tổng số kinh phí các tổ chức, nhà hảo tâm tài trợ là 1,746 tỷ đồng”.

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh phối hợp cùng các bệnh viện thực hiện khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ ở trường học. Ảnh: Thành Chung

Để các trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh ở tỉnh được phẫu thuật, điều trị và khỏe mạnh trở lại thì vai trò của các đơn vị y tế như Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An hay Quỹ Bảo trợ trẻ em Nghệ An là rất lớn. Các đơn vị y tế và Quỹ vừa tìm kiếm những trẻ có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ, vừa đóng vai trò “bà mối” bắc những nhịp cầu nhân đạo đến với các bệnh viện và nhà hảo tâm.