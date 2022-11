Tuần làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 15

(Baonghean.vn) - Giáo dục sức khỏe sinh sản, sức khỏe giới tính cho vị thành niên, thanh niên có ý nghĩa hết sức quan trọng bởi đây là các đối tượng đang trong giai đoạn chuyển tiếp giữa tuổi thiếu nhi và tuổi trưởng thành, có rất nhiều sự thay đổi về tâm sinh lý. Ngành Dân số Nghệ An bằng nhiều hình thức tuyên truyền sinh động, hấp dẫn đã tạo sân chơi ý nghĩa cho lứa tuổi học trò và giúp các em nâng cao hiểu biết về sức khỏe sinh sản.

(Baonghean.vn) - Khán giả Hải Phòng đang chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng của mùa giải. Kịch bản được nhắm đến là thầy, trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ giành 3 điểm và nhận Huy chương Bạc V.League 2022. Liệu Sông Lam Nghệ An có phải là “kép phụ” trên sân Lạch Tray?

(Baonghean.vn) - Sáng 13/11, Ban tổ chức cuộc thi Ý tưởng, dự án khởi nghiệp trong thanh niên tỉnh Nghệ An năm 2022 đã trao một giải Nhất, hai giải Nhì, ba giải Ba và bốn giải Khuyến khích cho các đội thi xuất sắc nhất. Trong đó, dự án Muối Nanosalt - Tinh hoa của biển của nhóm tác giả Trần Thị Hồng Thắm và Đỗ Thị Lụa đến từ huyện Quỳnh Lưu đã giành giải Nhất chung cuộc.

(Baonghean.vn) - Sản phẩm đào phai của xã Kim Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) vừa được UBND tỉnh công nhận làng nghề.

(Baonghean.vn) - Trong chương trình tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp trung ương năm 2022 do Trung ương Đoàn tổ chức, Nghệ An vinh dự có hai thầy cô giáo trẻ tiêu biểu đón nhận giải thưởng này. Đó là cô giáo Vũ Thị Hằng (sinh năm 1989) giáo viên Trường Tiểu học Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp và thầy giáo Trương Văn Hùng (sinh năm 1987), giảng viên Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc Nghệ An.