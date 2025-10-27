Tuần lễ Số 2025: Việt Nam bàn thảo khung pháp lý cho AI Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam 2025 khai mạc tại Ninh Bình với chủ đề "Thể chế cho AI", quy tụ hơn 30 quốc gia và các tập đoàn công nghệ lớn để định hình chính sách.

Tâm điểm AI Governance tại Tuần lễ Số quốc tế 2025

Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam 2025 (Vietnam International Digital Week - VIDW) đã chính thức khai mạc hôm nay, ngày 27/10, tại Ninh Bình. Sự kiện kéo dài đến ngày 29/10, do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức, tập trung vào chủ đề then chốt: "Thể chế cho Trí tuệ nhân tạo - AI Governance".

Chủ đề này được lựa chọn trong bối cảnh Việt Nam xác định AI là hạ tầng chiến lược cho sự phát triển kinh tế số. Mục tiêu của sự kiện là thúc đẩy các cuộc thảo luận về chính sách, khung pháp lý và tăng cường hợp tác quốc tế nhằm đảm bảo AI phát triển một cách an toàn, đáng tin cậy và đặt con người làm trung tâm. Qua đó, Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò chủ động trong việc định hình các quy tắc và tương lai của công nghệ toàn cầu.

Quy tụ những tên tuổi hàng đầu thế giới

Sự kiện dự kiến thu hút từ 500 đến 1.000 đại biểu, bao gồm các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu. Trong đó có sự tham dự của lãnh đạo cấp cao từ các tổ chức quốc tế uy tín như Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU), Liên Hợp Quốc, ASEAN, Ngân hàng Thế giới (World Bank) và Liên minh châu Âu (EU).

Bên cạnh đó, sự kiện còn có sự góp mặt của các bộ trưởng từ khối ASEAN và các đối tác chiến lược như Australia, Hàn Quốc, Mỹ. Về phía doanh nghiệp, các tập đoàn công nghệ toàn cầu như Starlink, Qualcomm, SK, Huawei, Nokia, Ericsson cùng đại diện các doanh nghiệp lớn của Việt Nam như Viettel cũng tham gia, hứa hẹn mang đến những góc nhìn đa chiều và sâu sắc.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương chia sẻ về sự kiện Tuần lễ số, tại họp báo thường kỳ tháng 9 Bộ Khoa học và Công nghệ, sáng 29/9. Ảnh: Doãn Mạnh

Loạt hoạt động và diễn đàn chuyên sâu

Chương trình nghị sự của Tuần lễ Số 2025 được thiết kế với nhiều hoạt động đa dạng, tập trung vào các khía cạnh khác nhau của công nghệ số và AI.

Trình diễn công nghệ "Make in Vietnam": Ngay trong ngày khai mạc, các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội giới thiệu những thành tựu nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tự động hóa, AI trong các lĩnh vực thực tiễn như giao hàng, giao thông công cộng, tìm kiếm cứu hộ và quốc phòng.

Ngay trong ngày khai mạc, các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội giới thiệu những thành tựu nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tự động hóa, AI trong các lĩnh vực thực tiễn như giao hàng, giao thông công cộng, tìm kiếm cứu hộ và quốc phòng. Hội nghị bàn tròn cấp Bộ trưởng: Đây là diễn đàn cấp cao quy tụ đại diện từ hơn 30 quốc gia và tổ chức quốc tế để thảo luận về chính sách, chiến lược và các mô hình quản trị AI hiệu quả.

Đây là diễn đàn cấp cao quy tụ đại diện từ hơn 30 quốc gia và tổ chức quốc tế để thảo luận về chính sách, chiến lược và các mô hình quản trị AI hiệu quả. Các hội thảo và diễn đàn chuyên đề: Xuyên suốt sự kiện là các phiên thảo luận chuyên sâu như Diễn đàn Hợp tác Số Việt Nam - EU, Diễn đàn Đối tác số Việt Nam - Tổ chức Hợp tác Số, Hội nghị ASEAN về 5G và Hội thảo về phát triển hạ tầng viễn thông bền vững.

Xuyên suốt sự kiện là các phiên thảo luận chuyên sâu như Diễn đàn Hợp tác Số Việt Nam - EU, Diễn đàn Đối tác số Việt Nam - Tổ chức Hợp tác Số, Hội nghị ASEAN về 5G và Hội thảo về phát triển hạ tầng viễn thông bền vững. Kết nối doanh nghiệp: Các hoạt động song song được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị tham gia tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư và mở rộng thị trường.

Diễn đàn Hợp tác số Việt Nam - Hàn Quốc vào ngày 29/10 sẽ là sự kiện khép lại chương trình nghị sự của Tuần lễ Số năm nay.

Tiếp nối hành trình định hình tương lai số

Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam là một diễn đàn quốc tế thường niên do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì. Kể từ lần đầu tổ chức vào năm 2022 tại Hà Nội và các năm tiếp theo tại Quảng Ninh, sự kiện đã khẳng định vị thế là một nền tảng quan trọng để thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan chính phủ, tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ số.