Tuần lễ Văn hóa, du lịch Nghệ An dự kiến tổ chức tại Cửa Lò từ ngày 1 đến 15/6

(Baonghean.vn) - Đó là thông tin vừa được đưa ra tại buổi họp báo tuyên truyền du lịch Cửa Lò - Nghệ An năm 2021 do UBND thị xã Cửa Lò phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Du lịch, Hội Nhà báo Nghệ An tổ chức chiều nay (13/4).