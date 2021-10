Tuân thủ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Nhiều trường hợp vi phạm



Trên địa bàn tỉnh Nghệ An, thời gian qua đã có một bộ phận không nhỏ “cư dân mạng”, nhất là giới trẻ do thiếu kiến thức, nhận thức pháp luật nên đã có hành vi nói xấu, bôi nhọ, đưa tin sai sự thật gây tổn hại nghiêm trọng uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, không ít trường hợp cố tình chia sẻ những thông tin mang tính chất vu khống, bịa đặt, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác với ý đồ cá nhân.

N.V.H trú tại xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn bị công an triệu tập làm việc liên quan đến việc đăng tải bình luận kích động, đe dọa, xúc phạm danh dự cán bộ lên mạng xã hội Facebook. Ảnh tư liệu: Cẩm Phú

Mới đây ngày 23/9/2021, Công an xã Thạch Sơn (Anh Sơn) đã tiến hành triệu tập, làm việc với trường hợp N.V.H (SN 1972), trú tại địa phương liên quan đến việc đăng tải bình luận kích động, đe dọa, xúc phạm danh dự cán bộ lên mạng xã hội Facebook.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Thạch Sơn phát hiện tài khoản Facebook có tên “Hong Nguyen” đăng tải bình luận nội dung xúc phạm, đe dọa cán bộ xã Thạch Sơn. N.V.H khai nhận: Do nhận thức về việc sáp nhập trường học không đầy đủ, bị kích động nên đã đăng tải bình luận với nội dung trên. Sau khi làm việc với cơ quan Công an, N.V.H đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, đăng bài xin lỗi và cam kết không tái phạm.