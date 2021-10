Tuần tra giữa đêm khuya, cảnh sát giao thông bắt kẻ mua bán ma túy

Ngày 30/10/2021, Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bàn giao đối tượng Phạm Xuân Việt sinh năm 1992, trú tại xóm 3, xã Đại Thành huyện Yên Thành cho Công an huyện Yên Thành để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Bình Minh

Trước đó, khuya 29/10/2021, trên đường tuần tra, tổ công tác đội CSGT số 2 nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về đối tượng có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy trên Quốc lộ 7A. Tổ công tác đã nhanh chóng triển khai xác minh thông tin và tiến hành kiểm tra xe mô tô 37K1-946.31 do Phạm Xuân Việt, sinh năm 1992, trú tại xóm 3, xã Đại Thành, huyện Yên Thành điều khiển. Tại thời điểm kiểm tra phát hiện trong người đối tượng Việt có chứa 05 gói tinh thể màu trắng. Phạm Xuân Việt khai nhận đó là ma túy đá đang chờ giao cho khách hàng.

Tổ công tác đã lập biên bản và đưa đối tượng cùng tang vật về Công an huyện Yên Thành để làm việc. Tại cơ quan Công an, lực lượng chức năng xác định 05 gói tinh thể màu trắng trên là ma túy đá có tổng trọng lượng là 27,185gam.

Hiện Công an huyện Yên Thành đang tiếp tục điều tra mở rộng./.