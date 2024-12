Pháp luật Tuần tra song phương bảo vệ biên giới dịp Tết Dương lịch 2025 Ngày 30/12, Đồn Biên phòng Mỹ Lý, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An và Đại đội Biên phòng 217- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn (Lào) tổ chức tuần tra song phương từ mốc số 395 đến mốc 396 biên giới Việt Nam - Lào.

Khắc phục điều kiện thời tiết mưa lạnh, địa hình hiểm trở, đội hình tuần tra đã tiến hành kiểm tra dấu hiệu đường biên, hệ thống mốc quốc giới. Kết quả, dấu hiệu đường biên giới không bị xê dịch, các cột mốc biên giới được đảm bảo nguyên trạng, an toàn.

Hai đội trưởng tuần tra của 2 bên kiểm tra thân cột mốc 397 biên giới Việt Nam - Lào. Ảnh: Lê Thạch

Đây là hoạt động quan trọng nhằm kịp thời phát hiện những vụ việc vi phạm quy chế biên giới, giải quyết các vụ việc xảy ra trên tuyến, bảo vệ an ninh, an toàn đường biên giới chung. Đồng thời, duy trì ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội địa bàn khu vực 2 bên biên giới dịp Tết Dương lịch 2025.

Đồn Biên phòng Mỹ Lý trao kinh phí hỗ trợ cháu Xồng Bá Công ở bản Huồi Pá, huyện Mường Quắn, tỉnh Hủa Phăn (Lào) do đơn vị nhận hỗ trợ trong Chương trình “Nâng bước em đến trường - Con nuôi đồn Biên phòng”. Ảnh: Phương Linh

Dịp này, Đồn Biên phòng Mỹ Lý phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn tiến hành trao đổi tình hình có liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới, tặng quà cho Đại đội Biên phòng 217.

Đồn Biên phòng Mỹ Lý cũng trao số tiền 5 triệu đồng hỗ trợ cháu Xồng Bá Công ở bản Huồi Pá, huyện Mường Quắn, tỉnh Hủa Phăn (Lào) do đơn vị nhận hỗ trợ trong Chương trình “Nâng bước em đến trường - Con nuôi đồn Biên phòng”.