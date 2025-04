Pháp luật Tuần tra song phương bảo vệ biên giới Việt Nam - Lào dịp lễ 30/4 Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) phối hợp với dân quân xã Tà Cạ (Kỳ Sơn) và Đại đội Biên phòng 221 (Bộ CHQS tỉnh Xiêng Khoảng, CHDCND Lào) tổ chức tuần tra song phương khu vực biên giới do hai bên quản lý.

Hai đội trưởng trao biên bản đợt tuần tra song phương biên giới Việt Nam - Lào. Ảnh: Lê Thạch

Vượt qua điều kiện thời tiết không thuận lợi, địa hình đồi núi hiểm trở, lực lượng hai bên đã kiểm tra mốc quốc giới, đường biên, các lối mòn, đường mở… Hoạt động nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới, chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).

Đợt tuần tra góp phần tăng cường hiệu quả phối hợp giữa hai bên, củng cố quan hệ hợp tác, đoàn kết đặc biệt giữa 2 nước nói chung và giữa 2 đơn vị nói riêng, đồng thời, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm quy chế biên giới và cửa khẩu. Toàn bộ quá trình tuần tra đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, trang bị và tài liệu.

Nhân dịp này, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đã tặng quà cho Đại đội Biên phòng 221.

Kiểm tra, chụp ảnh lưu niệm tại cột mốc 399. Ảnh: Hải Thượng

Cũng dịp này, từ ngày 18 - 21/4, Đồn Biên phòng Na Loi (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cũng phối hợp với Công an, Quân sự 2 xã Na Loi và Đoọc May tổ chức tuần tra khép kín đoạn biên giới từ mốc 399 đến mốc 401, dài 6,748 km.

Mặc dù thời tiết nắng nóng, địa hình phức tạp, lực lượng tuần tra đã kiểm tra, vệ sinh mốc giới, phát quang đường biên, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, bảo vệ. Kết quả tuần tra không phát hiện các hành vi vi phạm như xâm canh, xâm cư, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới.