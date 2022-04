Tưng bừng khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2022

Dự lễ khai mạc, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Đức Cường - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Nguyễn Thị Kim Chi - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh. Cùng dự còn có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND thị xã Cửa Lò và các huyện, thành, thị trong tỉnh cùng đông đảo người dân và du khách đến với Cửa Lò trong dịp lễ. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu tham dự đêm khai hội. Ảnh: Đức Anh

Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị, Nghệ An đã từng bước đẩy mạnh phát triển du lịch, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tỉnh đã tổ chức được nhiều sự kiện, hoạt động du lịch, thu hút đông đảo du khách gần xa. Lễ hội du lịch Cửa Lò hàng năm là một trong những sự kiện đó…

Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2022 được tổ chức là dịp để tỉnh Nghệ An giới thiệu, quảng bá giá trị, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của mình tới bạn bè, du khách trong và ngoài nước.

Hoạt động cụ thể, thiết thực này cũng khẳng định sự quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân Nghệ An cùng cả nước vượt qua những khó khăn, thử thách do đại dịch Covid-19 gây ra; tạo dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện, văn minh và gìn giữ những giá trị truyền thống đặc sắc của địa phương; góp phần đưa Nghệ An phát triển nhanh, bền vững.