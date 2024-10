Thời sự Từng bước xây dựng Nghệ An thành trung tâm khoa học, công nghệ khu vực Bắc Trung Bộ Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An vừa thông qua Nghị quyết về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An nghe giới thiệu các sản phẩm nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ tại Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An mở rộng năm 2023. Ảnh: Thành Duy

Việc ban hành nghị quyết nhằm tạo cơ sở chính trị để ban hành các cơ chế, chính sách, bố trí nguồn lực phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vững chắc, thực sự trở thành động lực tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững của tỉnh.

Qua đó từng bước xây dựng Nghệ An thành trung tâm khoa học và công nghệ khu vực Bắc Trung Bộ với trọng tâm là ứng dụng, chuyển giao khoa học, công nghệ; đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Phát triển nguồn nhân lực, cơ cấu hệ thống tổ chức khoa học và công nghệ phù hợp với chiến lược phát triển quốc gia và các lĩnh vực khoa học và công nghệ trọng điểm của tỉnh.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030: đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế đạt mức 50%; đầu tư cho khoa học và công nghệ đạt 1% tổng chi ngân sách. Tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong các ngành chế biến, chế tạo đạt tối thiểu 45%; Chỉ số đổi mới sáng tạo (PII) thuộc top 20 của cả nước.

Số doanh nghiệp đạt tiêu chí doanh nghiệp khoa học công nghệ và doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tăng gấp 3 lần so với năm 2020; tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt 40% trong tổng số doanh nghiệp. Hỗ trợ 6 -12 doanh nghiệp khoa học và công nghệ nâng cao năng suất, phát triển sản phẩm mới.

Số đối tượng đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp đạt 3.000 đối tượng. Trình độ đổi mới công nghệ các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm chủ yếu của tỉnh đạt mức khá so với cả nước. Nhân lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (quy đổi toàn thời gian) đạt 12 người trên một vạn dân.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất thực hiện 5 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu gồm: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng; nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Nâng cao tiềm lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thông qua phát triển nguồn nhân lực; huy động nguồn lực đầu tư và phát triển hạ tầng.

Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo có trọng tâm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, trọng tâm là phục vụ nông nghiệp, công nghiệp, khoa học xã hội và nhân văn, chuyển đổi số và đô thị thông minh, y dược; bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu; kết nối liên vùng, liên ngành và phát triển hành lang kinh tế.

Đồng thời phát triển thị trường khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh hợp tác, liên kết quốc tế về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Ngày 14/12/2016, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết 06-NQ/TU về phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025; qua đó hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đã đạt được những kết quả quan trọng, các mục tiêu đặt ra trong Nghị quyết số 06-NQ/TU đều đạt hoặc vượt.

Đặc biệt, khoa học và công nghệ đóng góp tích cực cho sản xuất và đời sống, thể hiện thông qua yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh giai đoạn 2017 - 2022 đạt 42,1%, cao hơn mức trung bình chung cả nước.

Việc Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An vừa thông qua Nghị quyết về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; trong đó xác định mục tiêu Nghệ An là trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về khoa học và công nghệ; đồng thời tập trung nguồn lực để phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An bền vững.

Hiện nay, Đề án xây dựng Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo khu vực Bắc Trung Bộ với quan điểm thu hút sự tham gia của khu vực tư nhân, nhất là của các tập đoàn kinh tế lớn có tiềm lực, kinh nghiệm cùng tỉnh thực hiện thông qua cơ chế, chính sách ưu đãi hấp dẫn về đất đai, thuế, cơ chế của Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp đang được Nghệ An xây dựng. Dự kiến Đề án sẽ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vào tháng 10/2025.