Tước quân tịch trung úy công an nổ súng khiến nam sinh tử vong

Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, Công an Hà Nội đã ra quyết định tước quân tịch Trung úy Công an nổ súng khiến 1 nam sinh tử vong.

Hiện Công an TP Hà Nội đang phối hợp với Công an quận Đống Đa điều tra vụ nam sinh N.Đ.A. (21 tuổi, quê Quảng Ninh), sinh viên năm thứ 4, Đại học Giao thông vận tải tử vong khi đứng trước căn nhà ở quận Đống Đa. Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết, bước đầu xác định đối tượng nổ súng bắn trúng nam sinh là Nguyễn Xuân Tính (SN 1991, trú tại Đống Đa, Hà Nội). Tính là Trung úy, cán bộ Công an huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội. Người này có sở thích sưu tầm súng nên đặt mua 1 khẩu súng hơi tự chế trên mạng xã hội, rồi mang ra quán nước khoe với bạn bè. Nạn nhân bị trúng đạn dẫn đến tử vong. Tại đây, Tính và nhóm bạn tưởng súng đã hết đạn thì bất ngờ súng nổ về hướng bên đường đối diện quán nước. Viên đạn bắn ra cách đó khoảng 25 - 30 mét, trúng nam sinh Đ.A đang ngồi trước cửa nhà chờ người thân. Vụ việc khiến nạn nhân trọng thương, gục tại chỗ.



Tính và nhóm bạn đưa nạn nhân đi cấp cứu ở bệnh viện gần đó nhưng Đ.A đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau đó, Tính đã đến trụ sở Công an quận Đống Đa đầu thú. Khu vực nạn nhân bị trúng đạn dẫn đến tử vong sau đó. Kết quả điều tra ban đầu xác định đây là hành vi “vô ý làm chết người”. Khẩu súng được Tính sử dụng là dạng súng hơi, mua trên mạng, chuyên để bắn chim.