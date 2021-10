Tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp hưởng ứng 'Ngày hội hiến máu 2021'

Sáng 2/10, Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp tổ chức “Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2021” với chủ đề “Từ trái tim tới trái tim”. Đây là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 25 năm thành lập Đảng bộ và Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An. Đồng thời hưởng ứng lời kêu gọi của Trung tâm Huyết học truyền máu tỉnh Nghệ An trong bối cảnh nguồn máu dự trữ đang cạn kiệt do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Ảnh: Thanh Quỳnh