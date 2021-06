Tuổi trẻ Nghệ An phát động Chiến dịch tình nguyện hè 2021

Sáng 9/6, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Lễ phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021. Để đảm bảo an toàn trước diễn biến phức tạp của dịch Covid - 19, lễ phát động được tổ chức dưới hình thức trực tuyến tại 24 điểm cầu gồm 1 điểm tại Tỉnh đoàn, 21 điểm tại các huyện, thành thị Đoàn, và 2 điểm tại khối trực thuộc.

Khẳng định vai trò của tuổi trẻ



Trong những năm qua, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè là hoạt động sôi nổi của tuổi trẻ Nghệ An nhằm lan tỏa tinh thần tình nguyện, góp phần nhân rộng các giá trị tốt đẹp tới cộng đồng.

Năm nay, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè diễn ra trong bối cảnh hết sức đặc biệt khi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa diễn ra thành công; Toàn tỉnh đang ra sức thực hiện mục tiêu kép trước diễn biến của dịch bệnh Covid-19, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa ổn định xã hội, phát triển kinh tế. Do vậy, các nội dung triển khai đặt ra hết sức linh hoạt, phù hợp tình hình thực tiễn của tỉnh nhà.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Chu Đức Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh kêu gọi các cấp bộ Đoàn, Hội, đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh ra sức thi đua, phát huy sức trẻ, tập trung thực hiện tốt các công trình, phần việc đã đề ra.

Trong đó, cần tập trung tại các địa bàn trọng tâm của chiến dịch bao gồm: Các xã về đích nông thôn mới; vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, vùng đặc thù; các xã vùng bãi ngang và vùng có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19, trong đó tập trung vào các hoạt động xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, các hoạt động an sinh xã hội, tuyên truyền phòng, chống đuối nước và phòng, chống dịch bệnh Covid-19.



Đa dạng các chương trình hành động

Với phương châm hành động “Sáng tạo - Thiết thực - Hiệu quả - An toàn”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục triển khai 1 chương trình và 4 chiến dịch gồm: Chương trình “Tiếp sức mùa thi” cao điểm diễn ra từ ngày 6-8/7/2021 gắn với lịch thi Tốt nghiệp trung học phổ thông; Chiến dịch “Mùa Hè xanh” trong cán bộ, giảng viên, giáo viên trẻ, sinh viên các trường học viện, đại học, cao đẳng, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” trong cán bộ, giáo viên trẻ, học sinh các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên; Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” trong thanh niên công nhân, viên chức trẻ và chiến dịch “Hành quân xanh” trong đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang.

Đoàn viên, thanh niên vùng cao Nghệ An làm đẹp ta-luy dương bằng các bức tranh tự vẽ. Ảnh minh họa: Đình Tuân

Với mong muốn phát huy tính sáng tạo của mỗi một đoàn viên, thanh niên trong việc áp dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số triển khai các hoạt động tình nguyện phù hợp với điều kiện, tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cho ra mắt Bản đồ tình nguyện Nghệ An. Bản đồ nhằm kết nối các đội hình, Câu lạc bộ Đội nhóm tình nguyện cũng như cung cấp các thông tin về nhu cầu tình nguyện tại các địa phương khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh.