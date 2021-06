Tuổi trẻ Nghệ An triển khai ‘Gian hàng 0 đồng’ hỗ trợ các khu vực cách ly

(Baonghean.vn) - Với phương châm hành động “Sáng tạo - Thiết thực - Hiệu quả - An toàn”, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021 của tuổi trẻ Nghệ An hứa hẹn là môi trường để đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh rèn luyện, cống hiến và trưởng thành trên tinh thần "đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên".

(Baonghean.vn) - Chiều 7/5, đại diện Tỉnh đoàn Nghệ An đã đến thăm và tặng quà các cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên thanh niên làm công tác tình nguyện và người dân tại khu cách ly xã Quỳnh lập (Hoàng Mai) – địa phương đầu tiên ghi nhận ca dương tính với Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

(Baonghean.vn) - Sau khi Báo Nghệ An phản ánh về tình trạng đặc sản quýt PQ Nghệ An được mùa nhưng mất giá, Tỉnh đoàn Nghệ An đã ra quân giải cứu quýt cho bà con nông dân, giảm thiểu thiệt hại.