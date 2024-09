Xã hội Tuổi trẻ Nghệ An và hành trình hỗ trợ người dân sau bão lũ Những ngày qua, qua kênh của Đoàn - Hội, tuổi trẻ Nghệ An đã kêu gọi hơn 2,8 tỷ đồng và hàng chục tấn nhu yếu phẩm để trao tận tay cho các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Phía sau chặng đường phải tính bằng đơn vị nghìn km, các đoàn thiện nguyện của tuổi trẻ Nghệ An đã viết nên những câu chuyện về tình dân tộc, nghĩa đồng bào cao đẹp trong giai đoạn gian khó của đất nước.

Qua kênh của Đoàn - Hội, tuổi trẻ Nghệ An đã kêu gọi hơn 2,8 tỷ đồng và hàng chục tấn nhu yếu phẩm để trao tặng các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Phía sau chặng đường phải tính bằng đơn vị nghìn km, các đoàn thiện nguyện của tuổi trẻ Nghệ An đã chung tay thắt chặt tình dân tộc, nghĩa đồng bào cao đẹp trong giai đoạn gian khó khăn của đất nước.

Chớm trưa 16/9, đoàn thiện nguyện của tuổi trẻ huyện Nghĩa Đàn có mặt tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên (Lào Cai) sau quãng đường dài hơn 1.400 km. Đặt chân lên mảnh đất vừa oằn mình gánh chịu những mất mát không thể kể xiết bằng lời này, anh Hồ Văn Đại - Bí thư Đoàn xã Nghĩa Đức, huyện Nghĩa Đàn cay khóe mắt khi không khí tang thương vẫn còn bao trùm trong từng vệt bùn, từng chái nhà đổ nát, và tiếng khóc xót xa của những người còn sống.

Khung cảnh tan hoang mà đoàn thiện nguyện của tuổi trẻ huyện Nghĩa Đàn ghi lại được trong hành trình ủng hộ bà con vùng lũ tại tỉnh Lào Cai. Ảnh: Huyện đoàn Nghĩa Đàn

Theo khảo sát mới nhất của các cơ quan chức năng huyện Bảo Yên thì cơn lũ quét đã vùi lấp 40 ngôi nhà của 33 hộ dân, làm 66 người chết và mất tích. Sau trận lũ quét, sạt lở ấy, thôn Làng Nủ có 87 người an toàn. Dù thoát khỏi hiểm nguy, nhưng họ lại mang trong mình những nỗi đau không thể khỏa lấp. Hơn bao giờ hết, họ cần sự hỗ trợ không chỉ về vật chất mà còn cả về tinh thần, để có thể vực dậy từ muôn nỗi thương tâm.

Trong chuyến đi lần này, anh Hồ Văn Đại cùng với các thành viên thiện nguyện đã gửi đến bà con nơi đây 5 tấn gạo, 100 triệu đồng tiền mặt cùng các nhu yếu phẩm mà Huyện đoàn Nghĩa Đàn đã phối hợp với các đơn vị kêu gọi, vận động trong những ngày qua.

Qua kênh Huyện đoàn Nghĩa Đàn, đại diện các đơn vị, doanh nghiệp, người dân và tuổi trẻ toàn huyện đã ủng hộ hàng nghìn mặt hàng thiết yếu, với tổng giá trị hơn 280 triệu đồng để gửi đến bà con vùng lũ . Ảnh: Huyện đoàn Nghĩa Đàn

Trước đó, đoàn thiện nguyện của tuổi trẻ huyện Nghĩa Đàn cũng đã có mặt tại xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Tại đây, các bạn trẻ đã trao tận tay người dân địa phương hàng nghìn mặt hàng thiết yếu với tổng trị giá hơn 280 triệu đồng. Đó là tình cảm mà nhân dân Nghĩa Đàn gửi gắm qua kênh kêu gọi của Huyện đoàn nhằm gửi tới những người dân nghèo chịu nhiều thiệt hại do bão lũ của tỉnh Lào Cai.

Tuổi trẻ huyện Nghĩa Đàn cùng thành viên đoàn thiện nguyện trao tặng tiền mặt và các nhu yếu phẩm cho bà con vùng lũ tỉnh Lào Cai. Ảnh: Huyện đoàn Nghĩa Đàn

Đối với tuổi trẻ của mảnh đất miệt biển Diễn Châu, các cơ sở Đoàn trên địa bàn toàn huyện đã trở thành cầu nối kêu gọi, vận động được hơn 10 tấn nhu yếu phẩm, với tổng giá trị hơn 470 triệu đồng để hỗ trợ cho bà con nhân dân tỉnh Bắc Giang.

Ngày 14/9, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã thành lập đoàn để vận chuyển và trao toàn bộ 10 tấn nhu yếu phẩm của cán bộ, đoàn viên và nhân dân huyện Diễn Châu cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang. Có mặt tại đây, các cán bộ Đoàn còn trích các nguồn ngân sách đóng góp và gây quỹ trong năm để trao tặng tới những bà con có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại nặng nề sau cơn bão dữ.

Các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện Diễn Châu trở thành cầu nối kêu gọi, vận động được hơn 10 tấn nhu yếu phẩm, với tổng giá trị hơn 470 triệu đồng hỗ trợ bà con nhân dân vùng lũ tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Huyện đoàn Diễn Châu

Tại tỉnh Yên Bái, Ban Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Đoàn Thanh niên Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Nghệ An và các đơn vị, nhà hảo tâm thành lập đoàn trực tiếp thăm hỏi, trao tặng tiền mặt và nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ. Đoàn đã trao tặng 80 triệu đồng tiền mặt, hơn 1.000 suất quà gồm nhu yếu phẩm, thực phẩm, nước uống, đồ ăn nhanh, với tổng trị giá 70 triệu đồng. Ban Phụ nữ Công an tỉnh cũng đã kêu gọi hỗ trợ các nhu yếu phẩm cần thiết khác cho bà con vùng lũ như: sữa, nước suối, mỳ tôm, lương khô, quần áo, vở ô ly, bỉm, đồ dùng vệ sinh cho phụ nữ, trẻ nhỏ…

Tại tỉnh Yên Bái, Ban Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Đoàn Thanh niên Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Nghệ An và các đơn vị, nhà hảo tâm thành lập đoàn trực tiếp đến thăm hỏi, trao tặng 80 triệu đồng tiền mặt, hơn 1.000 suất quà thiết yếu cho bà con. Ảnh: Ban Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An

Tại Hải Phòng, sáng 10/9, 100 thanh niên Nghệ An với sự dẫn đầu của Phó Bí thư Tỉnh đoàn Trần Linh đã có mặt tại thành phố Hải Phòng, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tại địa phương triển khai các hoạt động hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau bão Yagi. Ngay khi tiếp cận được thành phố, các thanh niên tình nguyện Nghệ An tạm gác lại những mệt mỏi sau quãng đường dài di chuyển xuyên đêm, bắt tay ngay vào việc hỗ trợ khắc phục hậu quả, như phối hợp dọn dẹp, phát quang, cắt các cành cây bị đổ gãy, thu dọn vật cản, khôi phục giao thông, vệ sinh môi trường tại các địa điểm công cộng như bệnh viện, trường học...

Thanh niên Nghệ An khắc phục những điều kiện thiếu thốn để hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ người dân TP.Hải Phòng. Ảnh: Thành Tân

Trong đoàn tình nguyện, có những thanh niên thật đặc biệt. Ví như chàng trai sinh năm 2002 Đậu Phi Bảo ở phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai, vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương đã tích cực tham gia các hoạt động thanh niên và được địa phương tin tưởng giao nhiệm vụ là Bí thư Chi đoàn tổ dân cư Toàn Thắng. Ngay sau khi nắm được thông tin về việc thành lập đội hình tình nguyện hỗ trợ người dân thành phố Hải Phòng, Bảo đã ngay lập tức đăng ký tham gia. Đối với Bảo và các thành viên trong đội tình nguyện, tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ không chỉ góp phần giúp TP. Hải Phòng sớm khôi phục cuộc sống bình thường mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, chia sẻ trong cộng đồng, lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp trong xã hội.

Cho đến bây giờ, cô Ngô Thị Thu Hường - Hiệu trưởng Trường Mầm non Nam Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng vẫn còn xúc động khi nhắc nhớ đến hình ảnh thanh niên tình nguyện Nghệ An: “Các em đến đúng lúc chúng tôi cần nhất, khi mọi thứ dường như tan hoang sau cơn bão Yagi. Các em đã giúp trường chúng tôi dọn dẹp khuôn viên trường và các lớp học, xử lý các cây xanh gãy đổ và những mái nhà bị bung sau bão. Những nỗ lực đó đã góp phần hỗ trợ nhà trường đón các bé trở lại học sớm hơn dự kiến 4 ngày”.

Thanh niên Nghệ An khắc phục những điều kiện thiếu thốn để hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ người dân TP. Hải Phòng. Ảnh: Thành Tân

Còn đối với bà Hoàng Thị Bé (SN 1955) ở thôn Long Sơn, xã Trí Yên, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) cũng mang trong lòng nhiều cảm xúc khi nhớ về thanh niên tình nguyện của huyện Diễn Châu. Bà cho biết, gia đình mình thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống dựa vào vài sào ruộng và mấy con lợn, con gà nuôi trong chuồng. Cơn bão vừa qua đã cuốn trôi gần như toàn bộ tài sản mà gia đình tích cóp bấy lâu. Ngôi nhà nhỏ của bà bị ngập trong nước, toàn bộ đồ đạc hư hỏng nặng, diện tích ruộng và cây trái trong vườn cũng không còn. Bởi vậy, "khi thấy các cháu thanh niên tình nguyện đến giúp, lòng tôi như được an ủi phần nào. Các cháu không quản ngại đường xa, mưa nắng, lội bùn đến tận nhà mang theo nhu yếu phẩm và tiền mặt. Tôi thật sự biết ơn, không chỉ vì sự giúp đỡ vật chất mà còn vì tấm lòng và tình cảm của các cháu dành cho mình và bà con tại địa phương”.

Có mặt tại tỉnh Bắc Giang, các đoàn viên, cán bộ Đoàn huyện Diễn Châu trích nguồn quỹ tích lũy được trong năm thông qua các hoạt động tình nguyện để hỗ trợ người dân bị thiệt hại nặng nề bởi thiên tai. Ảnh: Huyện đoàn Diễn Châu

Cảm xúc của cô Hường, bà Bé cũng là lời tri ân chung của nhiều người dân vùng bão lũ hướng về tuổi trẻ Nghệ An. Không chỉ là những con số về vật chất, những chuyến thiện nguyện đặc biệt ấy đã để lại dấu ấn đẹp đẽ về tinh thần đoàn kết, nghĩa cử cao đẹp của người trẻ trước nỗi đau chung của đất nước.

Đối với mỗi thành viên trong đoàn thiện nguyện, chuyến đi còn là cơ hội để học hỏi và trưởng thành. Anh Hồ Văn Đại chia sẻ: "Chúng tôi không chỉ đến để trao đi mà còn nhận lại rất nhiều bài học về lòng nhân ái và ý chí kiên cường từ những người dân, trong hoàn cảnh khốn khó nhất".

“ Tính đến ngày 16/9, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã vận động, kêu gọi được 2,8 tỷ đồng tiền mặt. Cùng với đó là các vật dụng thiết yếu gồm: 4.050 áo phao, 3.315 kg lương khô, 5.053 thùng mỳ tôm, 1.963 thùng sữa tươi, 44.150 bánh chưng, 2.000 túi thuốc an sinh, 2.650 thùng nước lọc… Hàng chục đội thanh niên tình nguyện tại các địa phương của tỉnh Nghệ An đã tham gia vận chuyển và hỗ trợ đóng gói các nhu yếu phẩm gửi tới đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng của lũ lụt.