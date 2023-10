Tuổi trẻ Vietcombank Nghệ An xung kích vì cộng đồng

Đến với những mảnh đời éo le

Đã gần một năm nay, ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Tem và cháu Nguyễn Gia Thái Bảo ở xóm 8, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn có thêm những người thân quen mới. Đó là các anh, các chị đang công tác ở Ngân hàng Vietcombank Nghệ An, những người vừa nhận đỡ đầu cho cháu Nguyễn Gia Thái Bảo nhằm hưởng ứng chương trình đỡ đầu cho trẻ em mồ côi của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An.

Bảo là cậu bé có hoàn cảnh đặc biệt, khi mới chưa đầy 10 tuổi em đã mồ côi cả bố lẫn mẹ. Hiện tại, em sống cùng anh trai (hơn Bảo 3 tuổi) và bà ngoại đã gần 80 tuổi. Từ ngày bố mẹ em đi xa, cuộc sống của 3 bà cháu rơi vào túng thiếu, bữa đói, bữa no. Biết được hoàn cảnh gia đình Bảo, Ngân hàng Vietcombank Nghệ An đã cùng chung tay góp sức để vừa động viên về vật chất, vừa là để hỗ trợ tinh thần, giúp gia đình từng bước vượt qua hoạn nạn.

Đại diện Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Nghệ An trao tặng chương trình mẹ đỡ đầu cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài Bảo, cho đến thời điểm này, chương trình nhận đỡ đầu cho trẻ mồ côi của Vietcombank Nghệ An đã đến được với hai địa chỉ và cả hai đều có hoàn cảnh hết sức éo le, vất vả. Đó là em Nguyễn Văn Hoàng (xóm Đại Đồng, xã Thượng Tân Lộc, Nam Đàn) năm nay mới 12 tuổi. Bố em sau một cơn bạo bệnh về ung thư gan đã qua đời để lại vợ và 3 con nhỏ. Vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên anh đầu của Hoàng chưa học xong lớp 12 đã nghỉ học. Hoàng và anh thứ 2 đang học THCS ở trường làng nhưng sức khỏe cũng không đảm bảo. Năm ngoái, mẹ của Hoàng lại còn phát hiện bị ung thư phổi, mất khả năng lao động nên ngay cả tiền nằm điều trị ở Bệnh viện Lao phổi của tỉnh cũng không có. Mọi nguồn sống, chữa trị hiện nay gia đình đều đang nhờ người thân, bà con trong thôn xóm.

Trường hợp của em Nguyễn Văn Thắng (8 tuổi), ở xóm 6, xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên cũng thật thương tâm bởi em mồ côi cả bố lẫn mẹ. Giờ đây, Thắng ở cùng với ông bà ngoại đã già yếu. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, chủ yếu sống nhờ vào khoản tiền trợ cấp ít ỏi.

Đoàn thanh niên của Vietcombank - chi nhánh Nghệ An tặng sách giáo khoa cho con em các công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại Công ty TNHH Merry & Luxshare Việt Nam.

Đồng hành với chương trình đỡ đầu cho trẻ em mồ côi, chị Nguyễn Khánh Linh - Ủy viên Ban Chấp hành đoàn Vietcombank chia sẻ: Ngay từ khi công đoàn, đoàn thanh niên Vietcombank Nghệ An nhận được thông tin về hoàn cảnh các học sinh khó khăn cần được hỗ trợ từ Hội Liên hiệp Phụ nữ Nghệ An, chúng tôi đã rất trăn trở. Vì vậy, khi chương trình phát động, tất cả mọi người trong đơn vị đều hưởng ứng.

Với chúng tôi, được giúp đỡ, đồng hành với các em trong giai đoạn khó khăn này là một điều hết sức ý nghĩa. Qua đó, chúng tôi mong rằng, ngoài đỡ đần cho các gia đình phần nào khó khăn về kinh tế, chúng tôi sẽ luôn bên cạnh, là chỗ dựa tinh thần để các em vượt lên nỗi đau, mất mát, tiếp tục cố gắng học tập để có tương lai tươi sáng. chị Nguyễn Khánh Linh

Chung tay vì cộng đồng

Đoàn thanh niên Vietcombank Chi nhánh Nghệ An hiện có khoảng 100 đoàn viên, chiếm 50% lực lượng cán bộ, nhân viên trong toàn đơn vị. Ngoài đoàn viên ở trụ sở chính và 4 phòng giao dịch đóng tại thành phố Vinh, khá nhiều đoàn viên đang công tác tại các phòng giao dịch tại huyện Diễn Châu và thị xã Cửa Lò.

Tuy điều kiện để kết nối tất cả các đoàn viên trong đơn vị gặp nhiều khó khăn nhưng chính từ đặc thù này, đoàn viên thanh niên trong đơn vị lại có rất nhiều chương trình ý nghĩa để có thể phát huy được lợi thế của đơn vị mình. Đó là vừa làm nhiệm vụ chuyên môn, hướng tới cộng đồng nhưng vẫn có thể chăm sóc khách hàng, đồng hành với khách hàng trong mọi hoạt động, tương trợ.

Giải chạy Vạn trái tim, một niềm tin do Vietcombank Nghệ An tổ chức đã quyên góp được 60 triệu đồng để trao tặng cho các học sinh, sinh viên vượt khó, vươn lên trong học tập.

Nói về một trong những chương trình nổi bật của đoàn, chị Nguyễn Thị Ngọc Anh – Phòng Giao dịch hào hứng chia sẻ về hành trình hơn 200km mà chị đã cùng với nhiều đồng nghiệp khác cùng tham gia để hưởng ứng Giải chạy bộ trực tuyến Vietcombank Nghệ An sách mới cùng em đến trường.

Chương trình chỉ phát động trong 1 tháng từ ngày 1 – 31/7 nhưng đã thu hút gần 200 cán bộ, nhân viên trong toàn đơn vị tham gia. Theo đó, mỗi một km mà nhân viên trong đơn vị thực hiện sẽ tích lũy 3000 đồng vào quỹ “Sách mới cùng em đến trường”. Với hơn 6000 km tích lũy trong 1 tháng, toàn đơn vị đã huy động được hơn 18 triệu đồng để kịp thời mua sách vở ủng hộ cho những công nhân có hoàn cảnh khó khăn hiện đang làm việc tại Công ty TNHH Merry & Luxshare Việt Nam.

Đoàn thanh niên hưởng ứng chương trình "Vietcombank – Vì một Việt Nam xanh” và đã trồng 1000 cây xanh trên địa bàn huyện Nam Đàn và thành phố Vinh.

Nói thêm về kỷ niệm này, chị Ngọc Anh cho biết: Tôi nghĩ đây là một hoạt động rất ý nghĩa. Trước đây, tôi vẫn thường tham gia các giải chạy để rèn luyện, nâng cao sức khỏe. Nhưng việc tham gia giải chạy để tích lũy, để xây dựng quỹ mua sách vở cho các học sinh trước thềm năm học mới lại là một trải nghiệm rất đặc biệt. Tôi tin rằng, sau giải chạy này, chúng tôi sẽ có nhiều chương trình khác để hướng tới cộng đồng và giúp đỡ được thêm nhiều mảnh đời khó khăn, thiếu thốn.

Cùng với hoạt động trên, thời gian qua, hướng tới Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động và hưởng ứng chiến dịch tháng Thanh niên năm 2023 do Tỉnh đoàn và Đoàn Khối Doanh nghiệp Nghệ An phát động, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Vietcombank Chi nhánh Nghệ An đã triển khai nhiều chuỗi chương trình với nhiều hoạt động ý nghĩa. Đó là tổ chức thành công giải chạy “Vietcombank Run – Vạn trái tim, một niềm tin”. Giải chạy quy tụ được hơn 400 vận động viên là khách hàng, đối tác, cán bộ nhân viên Vietcombank cùng đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Với cự ly 6000m, thông qua giải chạy này không chỉ nhằm mục đích phát triển phong trào thể dục thể thao mà với mỗi km chạy của vận động viên, Vietcombank cũng đóng góp 60.000 đồng vào quỹ để trao học bổng cho học sinh, sinh viên.

Trong công tác an sinh xã hội, đoàn thanh niên đơn vị cũng đã được Đảng ủy, Ban Chấp hành Công đoàn, Ban lãnh đạo Chi nhánh giao đầu mối triển khai nhiều chương trình. Trong đó, với chương trình “Xuân yêu thương”, Vietcombank Nghệ An đã trao tặng 200 suất quà, trị giá 100 triệu đồng cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Hay, từ tên gọi “Trao giọt hồng – trao yêu thương”, đoàn thanh niên cũng đã tổ chức thành công chương trình hiến máu nhân đạo nhân kỷ niệm Vietcombank 60 năm với sự tham gia của đông đảo tình nguyện viên là cán bộ Vietcombank và người thân, đối tác, khách hàng trên địa bàn. Đoàn thanh niên còn tài trợ kinh phí và đồng hành cùng Đoàn phường Quang Trung thực hiện thành công Chương trình “Cột điện nở hoa” tại phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Trong chiến dịch bảo vệ môi trường, Đoàn thanh niên đã tiên phong trong triển khai chương trình “Vietcombank – Vì một Việt Nam xanh”. Thông qua đó, đã ra quân ủng hộ và trồng thành công 1.000 cây xanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trong đó, 500 cây sao đen được trồng tại xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn và 500 cây hoa ban được trồng tại xã Nghi Liên, thành phố Vinh. Đây là hoạt động rất thiết thực của Vietcombank, qua đó tiếp tục khẳng định mục tiêu của Vietcombank trở thành ngân hàng xanh, phát triển bền vững vì cộng đồng và góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên rừng, cải thiện không khí, chống biến đổi khí hậu, mang lại môi trường xanh - sạch - đẹp cho quê hương, đất nước.

Đoàn Ngân hàng Vietcombank Nghệ An hưởng ứng Chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2023.

Cùng với các hoạt động do ngành và cơ quan phát động, Đoàn thanh niên của đơn vị cũng đã hưởng ứng nhiều chương trình do Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An triển khai như: Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2022-2027; Diễn đàn xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới; Hoạt động mừng Đảng quang vinh – Mừng Xuân Quý Mão 2023 …Bên cạnh đó, các đoàn viên trong đơn vị đã đóng góp 10 triệu đồng để tài trợ kinh phí thực hiện Công trình “Sân chơi thiếu nhi” tại xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Thực tế cũng cho thấy, dù có nhiều hoạt động sôi nổi nhưng do tính chất riêng của lĩnh vực ngân hàng nên việc tham gia các hoạt động của đoàn viên thanh niên trong đơn vị là điều rất khó khăn. Tuy nhiên, chính điều này lại càng thôi thúc đoàn viên càng phải năng động, xây dựng được nhiều chương trình thiết thực, hiệu quả và phù hợp với đặc thù của đơn vị…

Đoàn viên thanh niên luôn xung kích đi đầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ.

Trong quá trình triển khai, các đoàn viên, thanh niên cũng luôn xác định vai trò nòng cốt trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và các hoạt động phong trào, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao....Vì vậy, đoàn viên thanh niên luôn xung kích đi đầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; chủ động nghiên cứu và ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ hiện đại công tác. Hơn thế, luôn là nhân tố tích cực, trách nhiệm, nhiệt tình trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Các đoàn viên thanh niên Vietcombank vui Tết Trung thu với trẻ em vùng cao.

Với sức trẻ, sự nhiệt huyết và tinh thần dấn thân, dấu ấn của Đoàn thanh niên Vietcombank chi nhánh Nghệ An đã được ghi nhận bằng những việc làm ý nghĩa. Điều đó, cũng đã góp phần lan tỏa hình ảnh của Vietcombank Nghệ An đến với cộng đồng, khẳng định vị trí, vai trò của Thanh niên trong sự phát triển của toàn hệ thống ngân hàng Vietcombank.