Tuổi xế chiều kín tiếng của Thúy An - 'cô bán cháo vịt' xinh đẹp trong 'Biệt động Sài Gòn'

Nghệ sĩ Thúy An "cô bán cháo vịt" phim Biệt động Sài Gòn là ai?

Nghệ sĩ Thúy An đã vào vai cực kỳ xuất sắc khi là một cô bán cháo vịt tần tảo nhưng đầy mưu mẹo để qua mắt kẻ thù giúp sức cho đội biệt động. Bà chính là một trong những biệt động xuất sắc trong bộ phim này.

Thực ra, ban đầu vai diễn Ngọc Lan trong phim Biệt động Sài Gòn đã được đạo diễn phim là Long Vân lựa chọn cho một diễn viên khác. Nhưng trong một lần tình cờ được đọc kịch bản, Thúy An đã rất thích vai diễn đó và cô muốn được vào vai.

Nghệ sĩ Thúy An vào vai cô bán cháo vịt trong Biệt động Sài Gòn. Theo đạo diễn Long Vân từng kể thì ông đã không chọn Thúy An, nhưng chồng của Thúy An là đạo diễn - NSND Hồng Sến (Vốn là bạn thân của Long Vân) nói nửa đùa nửa thật: "Tao không biết đâu, mày phải dành vai diễn đó cho Thúy An, không thì chết với tao".



Trước khi nổi tiếng là nàng thơ của đạo diễn - NSND Hồng Sến, nghệ sĩ Thúy An sinh ra ở miền Tây Nam bộ, lên Sài Gòn làm nghề bán nước mía mưu sinh. Người con gái chưa từng được đào tạo về điện ảnh này không ngờ mình sẽ trở thành một trong những diễn viên hàng đầu của nền điện ảnh cách mạng Việt Nam.

May mắn 17 tuổi, Thúy An được đạo diễn, NSND Hồng Sến phát hiện và giao cho vai nữ chính trong phim "Cánh đồng hoang". Ngay ở vai diễn đầu tiên này, hào quang đã tìm đến với cô gái miền Tây. Trong "Cánh đồng hoang", nữ diễn viên vào vai Sáu Xoa - vợ của Ba Đô (NSND Lâm Tới). Dù còn rất trẻ nhưng Thúy An hóa thân trọn vẹn vào hình ảnh một người vợ, người mẹ tảo tần, người du kích kiên cường, một tay bồng con, một tay cầm súng.

Nhan sắc xinh đẹp một thời của nghệ sĩ Thúy An. Với diễn xuất nổi bật của Thúy An và các đồng nghiệp, Cánh đồng hoang trở thành tác phẩm kinh điển của nền điện ảnh Việt Nam. Phim giành giải Bông Sen Vàng tại Liên Hoan phim Việt Nam (1980), giải Đặc biệt của Liên đoàn Báo chí điện ảnh Quốc tế (1980) và Huy chương Vàng tại Liên hoan phim quốc tế Moskva (1981).



Sau phim thành công vang dội của Biệt động Sài Gòn, Cánh đồng hoang, nghệ sĩ Thúy An tiếp tục tỏa sáng với những vai diễn được khán giả và các nhà chuyên đánh giá cao như: Mùa gió chướng, Mùa nước nổi, Vùng gió xoáy...

Từ một người không được đào tạo bài bản về sân khấu - điện ảnh nhưng nghệ sĩ Thúy An trở thành gương mặt gạo cội. Thậm chí, thập niên 80 bà trở thành biểu tượng của nền điện ảnh cách mạng Việt Nam. Nhiều hình ảnh của bà nổi tiếng ở trong và ngoài nước.

Nghệ sĩ Thúy An: Truân chuyên đường tình và tuổi xế chiều bình yên

Thành công khi tuổi đời còn rất trẻ nhưng đời tư của nghệ sĩ Thúy An lại rất truân chuyên.

Nghệ sĩ Thúy An và nghệ sĩ Hà Xuyên hội ngộ cùng nhau. Hiện nay bà với con gái định cư tại Châu Âu. Mãi sau này, khi ổn định cuộc sống Thúy An về nước, bà mới tiết lộ, bà đang có cuộc sống bình yên bên chồng con. Con gái bà kinh doanh nhà hàng và cũng đã có gia đình riêng. Mỗi năm, bà đều về Việt Nam một lần nhưng chỉ để gặp gỡ người thân chứ không liên lạc với các đồng nghiệp.