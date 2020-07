Tướng Cương: Sửa đổi Hiến pháp Nga là cuộc cách mạng của Putin

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

PV: Cuộc trưng cầu dân ý để thay đổi Hiến pháp Nga được xem là sự kiện nổi bật nhất trong nửa đầu năm 2020. Dư luận quốc tế cho rằng đó là cuộc cách mạng hiến pháp. Thưa Thiếu tướng, ông có thể cho biết tại sao Tổng thống Nga Putin lại quyết định sửa đổi Hiến pháp?



Thiếu tướng Lê Văn Cương: Vốn dĩ, sửa đổi Hiến pháp là việc riêng của Nga. Song vì Nga là một cường quốc, nằm trong bộ 3 Nga - Mỹ - Trung Quốc, có sức ảnh hưởng và chi phối đến mọi tiến trình phát triển của thế giới. Vì thế, việc sửa đổi Hiến pháp thu hút sự quan tâm rất lớn.

Về việc sửa đổi Hiến pháp, trong Thông điệp Liên bang năm 2020, Tổng thống Vladimir Putin đã đưa ra yêu cầu. Hiến pháp hiện tại của Nga có hiệu lực từ ngày 12/12/1993. Dưới thời Tổng thống Yeltsin, bản Hiến pháp 1993 ra đời trong bối cảnh nước Nga hỗn loạn, vội vã sau cuộc đụng độ, nổ súng vào tòa nhà Quốc hội năm 1991.

Hơn thế, nước Nga tồn tại trên một lãnh thổ rộng lớn, chiếm 1/7 diện tích toàn thế giới, với 200 dân tộc, 300 ngôn ngữ khác nhau. Một quốc gia đa dân tộc, đa văn hóa, ngôn ngữ như vậy, khác biệt hoàn toàn với phương Tây.

Thế nhưng, Hiến pháp 1993 lại là sự lai ghép, vay mượn tư tưởng chính trị, luật pháp của phương Tây. Do đó, Hiến pháp 1993 dường như là “đứa con đẻ non”, không mang bản sắc riêng của Nga. Hiến pháp này đã được sử dụng đến trước ngày 1/7/2020, song không phản ánh được tính kế thừa về lịch sử, chính trị của quá trình phát triển Nhà nước và bản chất văn hóa xã hội Nga.

Vì vậy, đã trải qua 27 năm, nhưng vấn đề sửa đổi Hiến pháp 1993 vẫn là việc cần phải làm, và hoàn toàn đúng đắn.

Việc sửa đổi Hiến pháp được Tổng thống Putin đề nghị trong Thông điệp Liên bang hồi đầu năm 2020. Ảnh minh họa PV: Thưa Thiếu tướng, vậy nội dung dự thảo bản Hiến pháp sửa đổi có những điểm gì khác biệt so với Hiến pháp nước Nga năm 1993?



Thiếu tướng Lê Văn Cương: Về mặt chính trị, dự luật Hiến pháp mới có một số điểm mới, đặc biệt tăng quyền hạn cho cơ quan lập pháp bao gồm Duma quốc gia (Hạ viện) và Hội đồng Liên bang (Thượng viện). Nếu như trước đây 90% quyền lực nằm trong tay tổng thống, thì điều đầu tiên trong sửa đổi hiến pháp là tăng quyền hạn cho Quốc hội.

Ví như, trước đây, Tổng thống bổ nhiệm Thủ tướng và thông báo tới Duma quốc gia, nhưng với hiến pháp mới, Duma giữ quyền phê chuẩn bổ nhiệm thủ tướng, sau đó tổng thống chỉ cần ra quyết định bổ nhiệm. Hay như đối với vị trí một số bộ trưởng quan trọng như Bộ quốc phòng, Bộ Tình trạng khẩn cấp, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ...nếu như trước đây, tổng thống có toàn quyền bổ nhiệm, thì nay tổng thống bắt buộc phải tham khảo ý kiến và được sự đồng ý của Hội đồng Liên bang. Cũng theo Hiến pháp mới, Hội đồng Liên bang có quyền bãi nhiệm chánh án Tòa án tối cao và phê chuẩn hàng loạt đạo luật. Như vậy, cấu trúc của cơ quan hành pháp, lập pháp, tư pháp được nâng cao quyền hạn.

Bên cạnh các cơ quan của Quốc hội, theo Hiến pháp mới, Hội đồng An ninh quốc gia cũng đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Cơ quan này đảm bảo cho sự phát triển liên tục của đất nước về mặt nhân sự, chính trị, kinh tế. Hội đồng An ninh quốc gia có thể được lãnh đạo bởi một tổng thống vừa mãn nhiệm. Điều này mở đường cho Tổng thống Putin nắm giữ quyền lực ở Hội đồng An ninh quốc gia.

Người dân Nga đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý sửa đổi Hiến pháp. Ảnh: TASS Mặt khác, Hiến pháp 2020 có quy định chặt chẽ hơn đối với ứng viên tham gia vào bầu cử tổng thống. Theo đó, ứng viên phải sống ở Nga liên tục 25 năm và chưa từng có 2 quốc tịch. Đối với các thành viên của Duma, Hội đồng Liên bang, Chính phủ, Tòa án tối cao, cũng đòi hỏi không mang 2 quốc tịch trong quá khứ. Với yêu cầu chặt chẽ này, đòi hỏi các thành viên trong bộ máy phải là những người trung thành thật sự với nước Nga.



Ngoài ra, Hiến pháp 2020 coi trọng đảm bảo an sinh xã hội. Quy định rõ ràng lương tối thiểu không được thấp hơn mức sống tối thiểu, và mục tiêu tối thượng của nhà nước liên bang là phải đảm bảo đời sống đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần cho người dân.

Như vậy, những sửa đổi Hiến pháp lần này tập trung vào 2 hướng rõ ràng: Đảm bảo quyền lực Nhà nước, thực thi an ninh quốc gia, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ; tôn trọng quyền của người dân, đảm bảo mức sống ngày càng phát triển. Trên cơ sở như vậy, bản Hiến pháp 2020 mang tính tiến bộ, nhân văn.