Tương Dương cần phát huy hết tiềm năng, lợi thế để phát triển bền vững

Chiều 9/6, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Tương Dương để nghe và cho ý kiến về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng tham gia đoàn đồng chí Hồ Đình Trung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh án TAND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành. Ảnh: Phạm Bằng

NHIỀU CHỈ TIÊU TĂNG HƠN CÙNG KỲ

Trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng tình hình phát triển kinh tế - xã hội huyện Tương Dương đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm ước đạt 2.326 tỷ đồng; huyện tổ chức thiết kế xong 816,7ha diện tích trồng rừng tập trung; trồng được 208,2 ha rừng, tăng 459,7% so với cùng kỳ. Độ che phủ rừng đạt 79,14%.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản là 196,306,5 tỷ đồng, đã giải ngân 64,083,8 tỷ đồng, đạt 32,6% kế hoạch vốn. Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt 462,025 tỷ đồng, tăng 27,8% so với cùng kỳ. Các chính sách về lao động, việc làm và đảm bảo an sinh xã hội được thực hiện có hiệu quả, quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Ông Phan Đức Sơn - Chủ tịch UBND huyện Tương Dương báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2020. Ảnh: Phạm Bằng

Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, đến thời điểm này 45 đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện Tương Dương đã hoàn thành công tác Đại hội. Tiểu ban Văn kiện đã cơ bản hoàn thành dự thảo lần cuối các văn kiện để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Công tác nhân sự đang được triển khai các bước theo kế hoạch. Dự kiến, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tương Dương sẽ diễn ra trong tháng 7/2020.

Lãnh đạo huyện Tương Dương cũng thẳng thắn nhìn nhận, tiến độ, kết quả trồng rừng tập trung chưa đạt yêu cầu. Công tác xây dựng NTM ở một số xã có phần chững lại. Hoạt động kinh doanh của các Hợp tác xã trên địa bàn chưa rõ nét, hiệu quả chưa cao. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư còn thấp (32,6%); một số công trình triển khai chậm tiến độ.

Công tác kết nối phát triển du lịch còn chậm, hiệu quả chưa cao. Số học sinh bỏ học sau nghỉ dịch Covid-19 còn nhiều (92 em). Tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống vẫn xảy ra và chưa có giải pháp hữu hiệu.