Tương Dương: Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch năm 2021

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025), cũng là năm tiến hành công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021 - 2025). Tuy nhiên, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát từ đầu năm 2020 đến nay, đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế và mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trên địa bàn huyện, xuất hiện 3 vùng dịch Covid-19 tại bản Chăm Puông, xã Lượng Minh; bản Lở, xã Xá Lượng và bản Nhôn Mai, xã Nhôn Mai. Trong thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng kéo dài; chịu ảnh hưởng của cơn bão số 5, số 8 và các đợt mưa lớn kèm theo gió lốc với cường độ mạnh; tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi bùng phát đã ảnh hưởng lớn đến phát triển sản xuất và đời sống của nhân dân... Song, với tinh thần đoàn kết và ý chí quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị; sự đồng thuận của nhân dân; công tác quản lý, lãnh đạo, điều hành được đổi mới bằng nhiều giải pháp quyết liệt, hiệu quả. Nhờ vậy, các khó khăn, vướng mắc từng bước được tháo gỡ.

Một góc xã NTM Tam Thái, Tương Dương. Ảnh: PV

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được chỉ đạo quyết liệt, thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Tình hình dịch bệnh trên địa bàn cơ bản được kiểm soát, kinh tế - xã hội có tốc độ phát triển ổn định, an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững. Dự ước có 18/29 chỉ tiêu UBND tỉnh giao và 16/21 chỉ tiêu HĐND huyện giao đạt và vượt.

Tổng giá trị sản xuất năm 2021 (giá so sánh 2010) ước đạt 5.697.970 triệu đồng, đạt 101,6% NQ HĐND. Tốc độ tăng trưởng GTSX năm 2021 tăng 10,8%; Trong đó: nông - lâm - thủy sản ước đạt 581.748 triệu đồng, đạt 103,1% NQ HĐND, tăng 4,2% so với cùng kỳ; công nghiệp - xây dựng đạt 4.235.528 triệu đồng, đạt 104% NQ HĐND, tăng 15% so với cùng kỳ (trong đó: Công nghiệp tăng 19,8%; Xây dựng tăng 2,8%); thương mại - dịch vụ đạt 98%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 30,4 triệu đồng, đạt 92,1% NQ HĐND, tăng 1% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2021 ước đạt 717.373 triệu đồng, đạt 116,9% dự toán tỉnh giao, đạt 116,2% dự toán HĐND huyện giao, bằng 98,1% so với cùng kỳ. Trong đó, thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 38.395 triệu đồng, đạt 188,8% dự toán tỉnh giao, đạt 156,7% dự toán HĐND huyện giao, tăng 9,7% so với cùng kỳ.

Nhiều mô hình kinh tế phát triển có hiệu quả; Nông - lâm - thủy sản ước đạt 581 tỷ 748 triệu đồng, đạt 103,1% Nghị quyết HĐND, tăng 4,2% so với cùng kỳ. Ảnh: PV

Về lao động, việc làm và đảm bảo an sinh xã hội được thực hiện có hiệu quả. Năm 2021, số lao động qua đào tạo ước đạt 2.472 lao động, đạt 128,4% KH, 309% NQ HĐND, tăng 20,8% so với cùng kỳ; trong đó số lao động được đào tạo nghề 396 lao động, đạt 20,6% KH, 132% NQ HĐND; giải quyết việc làm cho 2.840, đạt 355% KH, 236,7% NQ HĐND, tăng 209,7% so với cùng kỳ;...

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ rõ nét. Chất lượng giáo dục tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng đội ngũ giáo viên ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu dạy và học, có 16 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 03 giáo viên đạt giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh; có 161/339 sáng kiến được công nhận sáng kiến cấp cơ sở, 11 sáng kiến được công nhận cấp tỉnh.

Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ngày một phát triển rộng khắp. Ảnh: PV

Cơ sở vật chất, trường lớp học được tăng cường; đã đầu tư xây dựng thêm 29 phòng học kiên cố; cảnh quan môi trường tại các trường học đã có sự thay đổi đáng kể, nhiều đơn vị đã đạt tiêu chí xanh - sạch - đẹp. Năm 2021, dự ước có thêm 01 trường chuẩn Quốc gia mức độ 1 (MN Xá Lượng), nâng tổng số trường chuẩn quốc gia lên 28 trường, đạt 90,3% KH, 100% NQ HĐND. Công tác XHHGD được quan tâm, đã huy động được nhiều nguồn lực với trị giá hơn 7,5 tỷ đồng, hàng nghìn ngày công và nhiều hiện vật hỗ trợ các trường, học sinh khó khăn; chất lượng phổ cập giáo dục được củng cố và duy trì vững chắc.

Trong năm 2021 giáo dục Tương Dương đã đạt được nhiều giải thưởng cao tại các cuộc thi do tỉnh tổ chức. Ảnh: PV Công tác chăm lo cho người nghèo, người có uy tín được chú trọng. Ảnh: PV

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt... Truy vết trên địa bàn huyện được 836 trường hợp F1 ; 1.825 trường hợp F2. Thành lập 3 khu cách ly tập trung, hiện tại duy trì 01 điểm cách ly tập trung tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện. Trên địa bàn các xã, thị trấn đã thành lập 146 tổ Covid-19 cộng đồng với 1.138 người tham gia. Tổng số liều vắc-xin được cấp 72.498 liều, đến ngày 05/11/2021 đã tiến hành tiêm phòng Covid-19 được 34 đợt cho 40.130 người, đạt tỷ lệ 51%.

Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tình hình an ninh biên giới, an ninh tôn giáo cơ bản ổn định, không có vấn đề nổi cộm. Chủ động nắm chắc tình hình các vấn đề liên quan đến ANTT, xử lý tốt các tình huống, không để bị động, bất ngờ xảy ra. Kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội đảm bảo.

Những kết quả nổi bật trong năm qua, sẽ là tiền đề để huyện Tương Dương tự tin trên lộ trình phát triển kinh tế, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị mà kế hoạch phát triển kinh tế của huyện đề ra trong năm 2022. Đảm bảo giữ vững chủ quyền biên giới, ổn định chính trị và trật tự xã hội.