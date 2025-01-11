Tương lai của Mainoo tại Man United và bài học Casemiro Trước trận gặp Nottingham Forest, HLV Ruben Amorim thừa nhận khó xoay tua vì chỉ đá mỗi tuần; gửi thông điệp đến Kobbie Mainoo và lấy Casemiro làm chuẩn mực nỗ lực.

Trước chuyến hành quân đến City Ground, không phải là chuỗi ba chiến thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh hay sơ đồ 3-4-2-1 vận hành trơn tru khiến Old Trafford bàn tán nhiều nhất. Điểm nhấn nằm ở phòng họp báo: HLV Ruben Amorim công khai bài toán xoay tua và gửi thông điệp thẳng tới Kobbie Mainoo, với Casemiro là tấm gương để noi theo.

Amorim thúc đẩy sự cố gắng của các cầu thủ trước trận gặp Nottingham Forest.

Bài toán xoay tua từ lịch thi đấu thưa

Manchester United bước vào giai đoạn này với sự hưng phấn hiếm thấy: ba thắng lợi liên tiếp ở Ngoại hạng Anh, bộ khung 3-4-2-1 ổn định, những trụ cột khó thay thế như Senne Lammens, Matthijs de Ligt, Bruno Fernandes và đặc biệt là Casemiro. Về lý thuyết, mọi thứ sẵn sàng cho chiến thắng thứ tư.

Nhưng phía sau sự ổn định là nghịch lý: việc sớm bị loại khỏi Carabao Cup và không dự cúp châu Âu mùa này khiến số trận giảm mạnh. Ít trận đấu đồng nghĩa cơ hội xoay tua bị bó hẹp, tạo sức ép quản trị nhân sự lên Amorim. Ông thừa nhận đây là thách thức thật sự.

“Một trận mỗi tuần” và hệ lụy với cầu thủ trẻ

Amorim chỉ đích danh trường hợp Kobbie Mainoo: “Hãy tưởng tượng với tôi việc Kobbie Mainoo chỉ có số phút thi đấu ít ỏi như vậy, cậu ấy cần nhiều trận đấu hơn để tôi thực hiện xoay tua, bởi vì với một trận mỗi tuần, điều đó thực sự khó khăn.” Không chỉ Mainoo, những cái tên như Joshua Zirkzee cũng bị kìm hãm đà phát triển vì lịch thi đấu thưa.

Hệ quả còn lan sang mục tiêu quốc gia: cuộc cạnh tranh một suất tham dự World Cup vào cuối mùa trở nên ngặt nghèo hơn khi thời gian thi đấu ít ỏi.

Casemiro: từ nghi hoặc đến “chuẩn mực” phòng thay đồ

Giữa lúc bối cảnh khó khăn, Amorim nêu ra lời giải – Casemiro. Mùa trước, tiền vệ người Brazil bị nghi ngờ về tương lai và từng được liên hệ mạnh mẽ với Ả Rập Xê Út. Anh ở lại, chiến đấu và lột xác. Tầm ảnh hưởng được lượng hóa rõ ràng: Man United chỉ thủng lưới 3 bàn khi Casemiro trên sân, so với 13 bàn khi anh vắng mặt.

Amorim biến câu chuyện đó thành bài học: “Tôi cũng chỉ cho họ thấy rằng Casemiro đã từng không có tên trong đội hình xuất phát, cậu ấy đã bị xếp sau, và rồi cậu ấy đã chiến đấu. Casemiro đã giành lại được vị trí, và nếu bạn cạnh tranh được vị trí, bạn sẽ được thi đấu.” Trong một đội hình đang ổn định, thái độ và nỗ lực là chìa khóa duy nhất để mở cánh cửa đá chính.

Amorim cần Mainoo nỗ lực hơn nữa, bên cạnh việc lo ngại suất thi đấu ít ỏi của cậu học trò.

Mainoo ở ngã ba đường

Thông điệp dành cho Mainoo rất rõ: chờ cơ hội “tự rơi” là điều không tưởng khi đội chỉ thi đấu mỗi tuần. Muốn chen chân vào hệ thống đang vận hành tốt, Mainoo phải buộc HLV phải phá vỡ sự ổn định ấy – bằng chất lượng trong từng buổi tập lẫn các phút vào sân ít ỏi. Casemiro cho thấy tuổi tác hay danh tiếng đều đứng sau thái độ: người nỗ lực sẽ được tưởng thưởng.

Amorim không che giấu sự đòi hỏi: ông “cần Mainoo nỗ lực hơn nữa”, đồng thời khẳng định cánh cửa đội một luôn mở cho ai biết cạnh tranh sòng phẳng.

Thị trường tháng Một và bài kiểm tra quản trị

HLV người Bồ Đào Nha dự báo có thể xuất hiện những yêu cầu ra đi vào kỳ chuyển nhượng tháng Một. Với một đội hình có chiều sâu nhưng thiếu trận đấu để san sẻ thời gian thi đấu, Amorim cho biết ông phải sẵn sàng “quản lý mọi thứ”.

Đó là mặt trái của sự ổn định: duy trì quỹ đạo thắng lợi, nhưng vẫn phải tạo cảm giác công bằng và lộ trình phát triển cho nhóm kế cận. Casemiro đang là ví dụ sống động nhất về con đường đi từ dự bị trở lại trục xoay đội bóng.

Trước Nottingham Forest: câu trả lời nằm ở Mainoo

Man United tiến đến City Ground với trạng thái tốt, nhưng câu chuyện dài hạn không chỉ nằm ở kết quả trước Nottingham Forest. Nó nằm ở cách những cầu thủ như Mainoo phản hồi trước thử thách. Nếu học được tinh thần chiến đấu của Casemiro, Mainoo không chỉ cứu vãn tương lai tại Old Trafford, mà còn trở thành minh chứng tiếp theo cho triết lý quản trị của Ruben Amorim.