Tương lai nào cho Bùi Đình Châu khi phải nói lời chia tay Sông Lam Nghệ An?

Bùi Đình Châu trong màu áo của SLNA. Ảnh: FBNV

Tương lai mờ mịt

Trước khi V.League 2023/24 quay trở lại vào trung tuần tháng 2, Sông Lam Nghệ An quyết định tiếp tục thanh lý hợp đồng với Bùi Đình Châu. Trước đó, tiền vệ Bùi Đình Châu là một trong số ít cầu thủ ngoài 25 tuổi được Sông Lam Nghệ An giữ lại sau khi mùa giải 2023 kết thúc. Tuy nhiên tại mùa giải năm nay, cầu thủ gốc Nghi Lộc đã thi đấu không mấy thành công. Trong 8 vòng đấu đầu tiên của V.League 2023/24, tiền vệ sinh năm 1996 chỉ được ra sân 2 trận. Đáng chú ý trong cả 2 trận Bùi Đình Châu được đá chính thì Sông Lam Nghệ An đều phải nhận thất bại.

Quay trở lại 4 năm về trước, khi Bùi Đình Châu đang thi đấu cho đội hạng Nhất Phù Đổng thì được Sông Lam Nghệ An gọi trở về để thi đấu tại V.League. Và cầu thủ gốc Nghi Lộc được đóng đinh ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Với thể lực sung mãn, chơi lăn xả, không ngại va chạm, Đình Châu được đánh giá cao trong khả năng ngăn cản các pha lên bóng của đối phương. Tuy nhiên, ở khả năng phát triển tấn công, tiền vệ này thường không được ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An ghi nhận.

Có thể nói tại mùa giải năm nay, Bùi Đình Châu đã thi đấu không thật sự ấn tượng. Vì thế đây là nguyên nhân chính khiến Sông Lam Nghệ An “dứt áo” với tiền vệ sinh năm 1996. Việc chia tay Bùi Đình Châu đã giúp đội chủ sân Vinh tiết kiệm được khoản tài chính, khi không phải trả lương cho cầu thủ này.

Sau khi rời Sông Lam Nghệ An, Bùi Đình Châu hiện trở thành cầu thủ tự do và phải tự tìm bến đỗ mới cho chặng đường tiếp theo của sự nghiệp. Theo nguồn tin từ phóng viên Báo Nghệ An có được, Đình Châu đang được Câu lạc bộ Khánh Hòa liên hệ. Tuy nhiên, đội bóng phố biển lại không chi trả khoản tiền lót tay cho tiền vệ sinh năm 1996, mà chỉ chịu chi trả lương hàng tháng. Đây chính là lý do khiến cầu thủ gốc Nghi Lộc lưỡng lự, chưa muốn gia nhập Khánh Hòa. Hiện ngoài đội bóng mang biệt danh Chim én xanh thì chưa câu lạc bộ nào ngỏ lời muốn có được sự phục vụ của Bùi Đình Châu.

Có thể nói tương lai đang trở nên khá mù mịt với cựu tiền vệ Sông Lam Nghệ An. Hy vọng trong thời gian tới, Bùi Đình Châu sẽ tìm được bến đỗ mới phù hợp hơn với lối chơi của mình.

Cầu thủ có nghị lực lớn

Khi được hỏi về Bùi Đình Châu, nhiều đồng đội tại Sông Lam Nghệ An đều ngả mũ thán phục trước nghị lực của tiền vệ sinh năm 1996. Thủ môn Nguyễn Văn Hoàng - cựu cầu thủ Sông Lam Nghệ An cho rằng: “Đình Châu là cầu thủ có ý chí lớn”.

Những đánh giá đó của đồng đội, được cảm nhận trong sinh hoạt và tập luyện hằng ngày của Đình Châu. Ở mỗi buổi tập của Sông Lam Nghệ An, Đình Châu là một trong số ít cầu thủ ra về muộn nhất. Anh thường nán lại để tập thêm thể lực, cũng như thực hiện lại những động tác khó để trở nên thuần thục. Sự chăm chỉ của tiền vệ sinh năm 1996 đã giúp anh chiến thắng trong những lần gặp phải chấn thương nặng. Và chính vì sự nghiêm túc đó của Bùi Đình Châu đã nhận được rất nhiều lời khen từ ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An.

Bùi Đình Châu luôn thể hiện ý chí trong tập luyện cũng như thi đấu. Ảnh: FBNV

Nghị lực của Bùi Đình Châu không phải chỉ có ở hiện tại. Nhớ lại những ngày đầu mới bước chân vào lò Sông Lam Nghệ An, Bùi Đình Châu đã được biết đến như một cầu thủ luôn nuôi trong mình ngọn lửa trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Chân sút gốc Nghi Lộc đến với môi trường bóng đá khá muộn, phải đến 15 tuổi Châu mới bước chân vào Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An. Để theo kịp các đồng đội, Châu phải dành thời gian tập luyện nhiều hơn các bạn. Sự nỗ lực chăm chỉ đó đã giúp Châu lấy điểm với Huấn luyện viên Quang Trường. Vào năm 2012, thành quả của sự nỗ lực đến với Châu, khi anh cùng đội U17 Sông Lam Nghệ An giành chức vô địch Giải U17 Quốc gia.

Tuy nhiên để được lên đội 1, Bùi Đình Châu đã phải trải qua nhiều thử thách cam go. Châu tìm cơ hội để chứng minh giá trị của mình khi thi đấu ở nhiều câu lạc bộ khác nhau từ hạng nhì cho đến hạng nhất. Chỉ đến khi các lứa tiền vệ đàn anh ở Sông Lam Nghệ An rời đi, mùa giải 2020, cầu thủ sinh năm 1996 mới được người thầy cũ Quang Trường gọi về để củng cố tuyến giữa cho đội bóng áo vàng.

Trải qua nhiều thăng trầm tại Sông Lam Nghệ An, nhưng với nghị lực của mình, Châu vẫn luôn được các huấn luyện viên ghi nhận và tạo cơ hội được ra sân. Dẫu vậy, trong bóng đá không phải lúc nào cũng giữ được phong độ như mong muốn, vì thế Đình Châu đã không thể khẳng định được sự ảnh hưởng của mình trong đội hình của đội bóng xứ Nghệ.

Hy vọng cầu thủ này sẽ tìm được đội bóng có lối chơi phù hợp hơn, từ đó tạo được dấu ấn trong làng bóng đá Việt Nam.