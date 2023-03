Tướng Ukraine giải thích lý do đằng sau việc cố thủ ở Bakhmut

(Baonghean.vn)- Tại Vòng chung kết U17 Quốc gia 2023, U17 Sông Lam Nghệ An phải thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo. Điều này gây trở ngại lớn cho các học trò huấn luyện viên Phan Tiến Hoài.

(Baonghean.vn)- Một nhóm đối tượng vừa ngang nhiên vào phá rừng tại khu vực thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Nghệ An đang quản lý và bảo vệ. Không những vậy chúng còn hành hung khiến 1 cán bộ bảo vệ rừng phải nhập viện vì chấn thương sọ não.

(Baonghean.vn) - Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của người dân, các đối tượng lừa đảo đã giả danh lực lượng Công an để hòng chiếm đoạt tài sản, một vụ việc vừa được Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) kịp thời ngăn chặn bảo toàn cho người dân số tiền 1 tỷ đồng.