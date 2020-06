Tuyên 16 năm tù nhóm thanh niên Quỳnh Lưu phạm tội liên quan ma túy

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Việt Hùng

Các bị cáo đưa ra xét xử gồm: Nguyễn An Dũng (SN 1979), trú tại thôn 11, xã Quỳnh Thắng bị bắt quả tang về tội “ Mua bán trái phép chất may túy” với số lượng 0,310 gam heroin; Hoàng Ngọc Thảo (SN 1991), trú tại xóm 8, xã Quỳnh Hậu bị bắt quả tang về tội “Tràng trữ chất ma túy” với số lượng 1,315 gam ma túy Methamphetamine và 0m1 chai nhựa nhãn hiệu Nutri bost màu trắng có 2 vòi; Hoàng Công Vinh (SN 1973) trú tại thôn 11, xã Quỳnh Thắng; Hồ Xuân Hải ( SN 1977) trú tại xã Quỳnh Châu và Bùi Văn Hệ (SN 1989) trú tại thôn Bắc Lợi, xã An Hòa đều bị bắt quả trang về tội “Tràng trữ trái phép chất ma túy”.Căn cứ quy định của pháp luật, Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu tuyên phạt bị cáo Nguyễn An Dũng 7 năm tù, về tội mua bán trái phép chất ma túy; Hoàng Ngọc Thảo 5 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Các bị cáo Hồ Công Vinh, Hồ Xuân Hải, Bùi Văn Hệ tòa tuyên phạt 15 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Tổng mức hình phạt dành cho các bị cáo gần 16 năm tù.