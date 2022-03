Tuyên án kẻ buôn ma túy trốn truy nã 16 năm

Bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Ngày 25/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Khun Văn Dương (SN 1976), trú xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn về tội “ Mua bán trái phép chất ma túy” Hồ sơ vụ án thể hiện, ngày 15/10/2005, có 2 người phụ nữ là Lữ Thị Tâm và Lô Thị Thủy đến nhà Dương nhờ đưa qua Lào để mua ma túy. Dương đã dùng xăm ô tô làm phao vượt sông Nậm Mộ đưa 2 người trên qua lán chòi của anh trai là Khun Văn Diên (tại bản Phà Vẹn, huyện Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào) để nhờ tìm mua ma túy.

Sau đó, một mình Diên đã dẫn khách đi gặp người Lào mua 2 bánh heroin với giá 9,2 nghìn USD (tương đương hơn 146 triệu đồng). Tuy nhiên, vì sợ trả tiền công cao cho Dương và Diên nên 2 người phụ nữ trên nói dối không mua được ma túy mà chỉ cho hai anh em 100.000 đồng.



Đến ngày 22/10/2005, Tâm một mình đến gặp Dương và Diên nhờ đưa sang Lào mua ma túy. Nhờ sự giúp sức của hai anh em Dương mà Tâm đã mua được 2 bánh heroin (hơn 700 gam) với giá 9.200 USD. Ở lần mua bán này, Dương và Diên được Tâm cho mỗi người 400.000 đồng. Ngày hôm sau, khi Tâm đang đi giao ma túy cho khách thì bị công an bắt.Từ lời khai của Tâm, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố bị can đối với các đối tượng liên quan đến vụ án.Biết vụ án bị phát hiện, Dương bỏ trốn sang Lào. Đến ngày 3/11/2021, khi Dương đang ở khu vực Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn thì bị công an bắt giữ theo lệnh truy nã. Cơ quan điều tra xác định, trong vụ án này Dương phải chịu trách nhiệm về hành vi mua bán hơn 700 gam ma túy.Tại phiên tòa, khai về lý do bỏ trốn , Dương trình bày vì hoảng sợ nên khi nghe tin anh trai bị bắt đã trốn sang Lào. Bị cáo thành khẩn khai báo lại hành vi phạm tội và xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Khun Văn Dương 17 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".