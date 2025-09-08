Pháp luật Tuyên án 'nữ quái' cầm đầu đường dây bài bạc, lô đề Nguyễn Thị Oanh là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc, ghi số lô, số đề. Đáng nói, “nữ quái” này đã từng 2 lần bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc.

Ngày 8/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa phúc thẩm xét xử Nguyễn Thị Oanh (42 tuổi) và Nguyễn Thị Hoa (52 tuổi), cùng trú phường Hoàng Mai, Nghệ An về tội Đánh bạc.

Cầm đầu đường dây đánh bạc, ghi số lô, số đề này là Nguyễn Thị Oanh. Đáng nói, đối tượng này từng 2 lần bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc và lô đề.

Để qua mặt lực lượng chức năng, Oanh đã tạo một hệ thống “chân rết” kín kẽ, hoạt động ở nhiều địa bàn và chỉ nhận bảng lô, đề qua mạng xã hội Zalo, Facebook, tin nhắn điện thoại.

Bị cáo Nguyễn Thị Oanh (áo xanh) và đồng phạm tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Trần Vũ



Trong hai ngày 9 và 10/7/2024, Nguyễn Thị Oanh đã cùng một số đối tượng, trong đó có Nguyễn Thị Hoa tham gia đánh bạc bằng hình thức đánh bài và mua bán lô đề.

Với hình thức ghi số lô đề, tổng số tiền Oanh đánh bạc của các đối tượng là hơn 180 triệu. Trong đó, đánh bạc với Hoa là gần 70 triệu. Với hình thức đánh bài, cơ quan điều tra xác định số tiền của các đối tượng là hơn 7 triệu đồng.

Sau đó, Tòa sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Oanh 3 năm 3 tháng tù, bị cáo Nguyễn Thị Hoa 12 tháng tù về tội đánh bạc. Hai bị cáo sau đó kháng cáo, xin giảm án và được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo. Trình bày lý do xin giảm án, bị cáo Oanh nêu bản thân là người tàn tật, sau khi phạm tội đã đầu thú, gia đình có công với cách mạng, bị cáo từng tham gia phòng chống dịch Covid-19, ủng hộ lũ lụt, ủng hộ xây nhà đại đoàn kết năm 2024. Quá trình công tác tại trường mầm non bị cáo được khen thưởng.

Bị cáo Hoa trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, chồng mất, con đầu đang cai nghiện, bị cáo đã nộp số tiền bị truy thu để xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX cấp phúc thẩm nhận định, trong vụ án này Nguyễn Thị Oanh là người cầm đầu, phạm tội nhiều lần. Tuy nhiên, bị cáo là người khuyết tật, tại phiên tòa này có đưa ra một số tình tiết mới cần được xem xét áp dụng để thể hiện sự khoan hồng của pháp luật. Do đó, tòa chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo, tuyên phạt Oanh 3 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Hoa có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng nên không cần cách ly ra khỏi xã hội. Do đó, tòa tuyên phạt bị cáo này 12 tháng tù cho hưởng án treo.