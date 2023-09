Tuyên án vợ chồng giám đốc Công ty Minh Khang

Ngày 23/9, Công an tỉnh Thái Bình đã bắt giữ Võ Tiến Mạnh (SN 2002, quê quán xã Quang Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình), đối tượng khiến Trung úy Đỗ Văn Tú, cán bộ Công an thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình hy sinh trong khi đang thực hiện nhiệm vụ.