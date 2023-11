Tuyển chọn, gọi công dân lên đường nhập ngũ cần chặt chẽ, dân chủ, công khai, đúng quy định

Phóng viên Báo Nghệ An có cuộc trao cùng Đại tá Đinh Bạt Văn - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xung quanh nội dung này.

P.V: Xin đồng chí cho biết kết quả công tác triển khai tuyển chọn, gọi công dân lên đường nhập ngũ của tỉnh Nghệ An trong những năm gần đây?

Đại tá Đinh Bạt Văn: Trong những năm qua, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của tỉnh Nghệ An được triển khai thực hiện trong điều kiện tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn ổn định; kinh tế - xã hội phát triển, đời sống nhân dân từng bước được nâng cao; tỉnh có nguồn nhân lực sẵn sàng nhập ngũ lớn.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tặng hoa cho công dân lên đường nhập ngũ. Ảnh tư liệu: Đức Anh

Tuy vậy, trong quá trình triển khai, chúng ta vẫn gặp một số tác động, chi phối ảnh hưởng đến công tác này, đó là: Địa bàn rộng, giao thông ở khu vực miền núi, biên giới còn khó khăn, phức tạp; trình độ văn hóa không đồng đều giữa các vùng, miền; nhận thức một bộ phận nhân dân về Luật Nghĩa vụ quân sự còn hạn chế; tình trạng công dân đi làm ăn xa không cắt hộ khẩu thường trú tại địa phương ngày càng nhiều; một số công dân sau khi tốt nghiệp đại học, cao đẳng không về lại địa phương mà đi làm ở các địa bàn khác hoặc đi xuất khẩu lao động.

Tuy nhiên, nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; sự chủ động của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; sự phối hợp đồng bộ của các ban, ngành, đoàn thể và hoạt động hiệu quả của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp… nên công tác tuyển quân của tỉnh Nghệ An những năm qua luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao.

Đơn cử như trong năm 2023, tỉnh Nghệ An được Chính phủ, Bộ Quốc phòng giao tuyển chọn và gọi 3.102 công dân vào Quân đội. Nghệ An đã triển khai công tác tuyển quân “tròn khâu”, với phương châm, tuyển người nào chắc người đó. Công tác tuyển quân đã thực sự đổi mới, hiệu quả, bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ, đúng quy định của pháp luật.

Sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2024 tại xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc. Ảnh: Thành Chung

Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ của tỉnh Nghệ An luôn được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Bộ Quốc phòng đánh giá cao. Trong quá trình thực hiện nghĩa vụ, tất cả quân nhân đều phát huy tốt truyền thống anh hùng của quê hương; luôn tích cực học tập, tu dưỡng rèn luyện; xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; hăng hái, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện… xứng đáng với phẩm chất, truyền thống cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới.

P.V: Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 763/KH-UBND ngày 11/10/2023 về triển khai công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ vào Quân đội và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024. Xin đồng chí cho biết rõ hơn về kế hoạch và các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ?

Đại tá Đinh Bạt Văn: Năm 2024, tỉnh Nghệ An được Chính phủ, Bộ Quốc phòng giao tuyển chọn và gọi 3.250 công dân vào Quân đội. Thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch triển khai công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ vào Quân đội và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024. Việc ban hành kế hoạch nhằm thống nhất nội dung, thời gian, quy trình tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ vào Quân đội và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024 bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, công khai, đúng quy định, chất lượng tốt, hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao.

Năm 2024, tỉnh Nghệ An được Chính phủ, Bộ Quốc phòng giao tuyển chọn và gọi 3.250 công dân vào Quân đội. Ảnh: Tư liệu

Kế hoạch đã nêu rõ các nội dung, thời gian thực hiện, cụ thể: Nội dung sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự hoàn thành trong tháng 11/2023. Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự hoàn thành trước ngày 27/12/2023 (tổ chức khám bù, khám bổ sung đến ngày 31/12/2023). Hội nghị hiệp đồng giao, nhận quân năm 2024 cấp tỉnh xong trước ngày 22/12/2023. Nghiên cứu hồ sơ và chốt quân số hoàn thành trước ngày 20/01/2024. Phát lệnh gọi công dân nhập ngũ hoàn thành trước ngày 5/2/2024. Tổ chức lễ giao, nhận quân dự kiến từ ngày 25/2/2024 đến ngày 28/2/2024.

Để thực hiện kế hoạch, Nghệ An đã và đang kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, Hội đồng khám sức khỏe các cấp; đảm bảo đầy đủ, đồng bộ trang thiết bị phục vụ cho khám tuyển; tổ chức tập huấn, hướng dẫn thống nhất về quy trình cho cán bộ trực tiếp làm công tác tuyển quân; thực hiện tốt quy trình các bước gọi công dân nhập ngũ, từ sơ tuyển, khám tuyển, xét duyệt tạm hoãn, miễn và gọi công dân nhập ngũ chặt chẽ đúng quy định của pháp luật.

Chỉ đạo các địa phương gắn trách nhiệm tuyển quân với các thành viên trong Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, trước hết là cấp xã, cấp huyện; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đối với những địa bàn khó khăn, phức tạp; giao chỉ tiêu tuyển quân gắn với địa bàn động viên và tạo nguồn cán bộ cơ sở đối với địa phương vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn; tổ chức lễ giao, nhận quân đúng quy định, trang trọng, an toàn, tiết kiệm.

Sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2024 tại phường Hưng Dũng, thành phố Vinh. Ảnh: Thành Chung

Các đơn vị nhận quân phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với địa phương giao quân trong từng giai đoạn tiếp nhận nghiên cứu hồ sơ, chốt quân số; kiểm tra, đánh giá, xem xét cụ thể không để sót lọt công dân không đủ tiêu chuẩn nhập ngũ vào đơn vị, đồng thời, không để công dân lợi dụng trốn tránh thực hiện nghĩa vụ.

P.V: Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyển quân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, thời gian tới, Nghệ An cần tập trung vào những giải pháp nào?

Đại tá Đinh Bạt Văn: Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyển quân, chúng ta sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, địa phương; quyền, nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ Tổ quốc và thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự.

Trước hết, Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn cần chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân nắm chắc các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Mặt khác, để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự, Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn cần kết hợp giữa tuyên truyền, giáo dục thường xuyên với tuyên truyền, giáo dục có trọng tâm, trọng điểm, nhất là vào trước, trong mỗi giai đoạn tuyển quân, nhân dịp các ngày lễ, hội, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương.

Đo chiều cao, cân nặng để tuyển chọn công dân nhập ngũ. Ảnh: Thành Chung

Tiếp đó là phối hợp chặt chẽ giữa quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể ở các địa phương có thanh niên sẵn sàng trong công tác tuyển quân. Chú trọng làm tốt khâu thâm nhập, tuyển chọn công dân nhập ngũ, không để các thanh niên không đủ tiêu chuẩn về chính trị nhập ngũ vào Quân đội nhân dân, Công an nhân dân.

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp đối với công tác tuyển quân. Theo đó, hằng năm vào trước thời điểm tổ chức tuyển quân, cấp ủy Đảng các cấp nhất thiết phải có nghị quyết chuyên đề về công tác tuyển quân với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, sát với tình hình thực tiễn của địa phương. Chính quyền các cấp từ xã, thị trấn đến thôn, xóm tập trung quán triệt sâu sắc nghị quyết của cấp ủy, triển khai tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ, quyết liệt; gắn trách nhiệm của tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên với chất lượng và chỉ tiêu được giao; kiên quyết khắc phục tình trạng địa phương, cơ sở trắng về chỉ tiêu tuyển quân.

Cần làm tốt hơn nữa công tác đăng ký, quản lý và thực hiện tốt việc tuyển chọn công dân sẵn sàng nhập ngũ. Bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng ở cấp khối, xóm, xã, thị trấn. Đề cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ y, bác sĩ Hội đồng Khám tuyển trong quá trình khám và kết luận về sức khỏe, làm cơ sở cho việc phát lệnh gọi công dân nhập ngũ sau này.

Đo huyết áp và các tiêu chí về sức khỏe để tuyển chọn công dân nhập ngũ. Ảnh: Thành Chung

Cuối cùng là cơ quan quân sự các cấp cần phải tập trung làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về ban hành các chỉ thị, kế hoạch công tác tuyển quân. Quá trình thực hiện cần chủ động xây dựng kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế; tổ chức tập huấn, phân rõ trách nhiệm cán bộ phụ trách từng địa bàn để nắm chắc chất lượng nguồn ngay từ thôn, xóm, trong các cơ quan, nhà trường, công ty, xí nghiệp. Phát huy tốt vai trò của các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân.

P.V: Để công tác tuyển chọn, gọi công dân lên đường nhập ngũ được thực hiện tốt thì rõ ràng công tác hậu phương quân đội cần được chăm lo. Xin đồng chí cho biết những hoạt động hỗ trợ những quân nhân nhập ngũ, quân nhân xuất ngũ của tỉnh Nghệ An thời gian qua và phương hướng sắp tới?

Đại tá Đinh Bạt Văn: Thời gian qua, công tác chính sách hậu phương quân đội được cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; các ngành, các cấp quan tâm, thực hiện bằng nhiều hình thức thiết thực.

Công dân viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Ảnh: Thành Chung

Trong công tác tuyển quân, với phương châm “Gặp mặt tại nhà, tiễn đưa tại xã, giao quân tại huyện”, các địa phương đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nhận quân tổ chức lễ giao, nhận quân trang trọng, nghiêm túc và ý nghĩa. Điều này vừa có tác dụng giáo dục, vừa nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với thanh niên lên đường nhập ngũ, tạo khí thế sôi nổi của ngày hội tòng quân.

Ở mỗi đợt giao quân, các ban, ngành, địa phương đã chủ động phối hợp với các đơn vị tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho chiến sĩ mới. Đặc biệt, nhiều địa phương đã làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, với việc triển khai nhiều mô hình giúp đỡ gia đình công dân nhập ngũ là hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn; qua đó, đã động viên con em yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thanh Chương thăm hỏi, tặng quà cho công dân lên đường nhập ngũ. Ảnh tư liệu: Trọng Kiên

Trong công tác tiếp đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, hàng năm, tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam và các doanh nghiệp tổ chức Hội nghị tư vấn, hướng nghiệp giới thiệu việc làm cho quân nhân xuất ngũ; chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã tổ chức các phiên tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm… Thông qua những ngày hội này, nhiều quân nhân xuất ngũ đã có việc làm, được học nghề tại các cơ sở đào tạo, học tiếng và đi xuất khẩu lao động.

Với việc được tạo điều kiện phát triển bản thân, các quân nhân xuất ngũ đều nhanh chóng ổn định cuộc sống, tích cực tham gia lao động, sản xuất, làm giàu cho gia đình và xã hội, đi đầu trong các phong trào phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương.

Trong thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các sở, ngành liên quan sẽ tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh có chính sách hỗ trợ những quân nhân xuất ngũ được tiếp nhận vào làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn nhằm đảm bảo tốt cuộc sống, cũng như để bảo đảm nguồn sĩ quan dự bị, nguồn huấn luyện dự bị động viên.

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!