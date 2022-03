Tuyển dụng công chức vào các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sở Nội vụ thông báo tuyển dụng công chức vào các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Nghệ An theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 5/12/2017 của Chính phủ.

(Baonghean.vn) - Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An thông báo về việc xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An thuộc Sở GTVT Nghệ An, năm 2022 như sau: