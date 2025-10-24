Xã hội Tuyên dương 8 nhân viên y tế dũng cảm cứu các bệnh nhi và người nhà ở Bệnh viện Sản nhi Nghệ An Tiến sĩ, bác sĩ Hà Anh Đức – Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh cho biết: Bộ trưởng Bộ Y tế đã có quyết định trao tặng Bằng khen cho những nhân viên y tế anh hùng. Bằng khen sẽ được trao khi nhân viên y tế bị thương bình phục sức khoẻ.



Bộ Y tế tặng Bằng khen cho các nhân viên y tế

Trưa 24/10, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, đoàn công tác của Bộ Y tế do Tiến sĩ, bác sĩ Hà Anh Đức – Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh làm trưởng đoàn đã về thăm hỏi, động viên các nhân viên y tế, người nhà bệnh nhân bị thương trong vụ tấn công tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Đoàn công tác của Bộ Y tế thăm hỏi, tặng quà cho điều dưỡng Nguyễn Thuỳ Trang. Ảnh: Thành Chung

Tiến sĩ, bác sĩ Hà Anh Đức đã trao quà của Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và chuyển lời biểu dương tinh thần quả cảm, lời chúc sức khoẻ của đồng chí Bộ trưởng Bộ Y tế tới các nạn nhân.

Tiến sĩ, bác sĩ Hà Anh Đức – Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh cho biết: Bộ trưởng Bộ Y tế đã có quyết định trao tặng Bằng khen cho những nhân viên y tế anh hùng. Bằng khen sẽ được trao khi nhân viên y tế bị thương bình phục sức khoẻ.



Bộ Y tế cũng đề nghị Sở Y tế Nghệ An kịp thời tham mưu, thực hiện các chế độ chính sách cho những nhân viên y tế bị thương khi đang thực hiện nhiệm vụ; đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An khen thưởng những nhân viên y tế này.

Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh Hà Anh Đức trao quà của Bộ trưởng Bộ Y tế cho điều dưỡng Nguyễn Thị Nhung. Ảnh: Thành Chung

Trưa 24/10, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đã trao tặng Giấy khen cho 8 nhân viên y tế, bao gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Thuỳ Trang, Nguyễn Thị Thu Hoài, Trần Thị Hồng, Nguyễn Thị Hồng, Phan Thị Oanh, Lưu Xuân Dũng và Trần Kim Quyền vì đã có hành động dũng cảm, can ngăn, bảo vệ an toàn cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và đồng nghiệp trong tình huống nguy cấp.

Trước đó, vào sáng 24/10, đồng chí Hoàng Phú Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến thăm, tặng quà cho các nạn nhân trong vụ tấn công tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền thăm hỏi, tặng quà cho điều dưỡng Nguyễn Thị Thu Hoài. Ảnh: Thành Chung

Biểu dương tinh thần dũng cảm của các nhân viên y tế đã quên mình để bảo vệ sức khoẻ, tính mạng cho các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định “Các nhân viên y tế trong vụ việc này là những anh hùng”.

Đồng chí Hoàng Phú Hiền cũng đã chỉ đạo Sở Y tế Nghệ An thực hiện đề xuất để Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An khen thưởng những nhân viên y tế đã dũng cảm, quên mình, lao vào cứu các bệnh nhi và người nhà ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Hành động dũng cảm, quên mình vì người bệnh

Như Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An đã đưa tin: 10 giờ sáng ngày 23/10, tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã xảy ra vụ việc người nhà bệnh nhi có hành vi dùng hung khí tấn công bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ tại Khoa Sơ sinh.

Theo đó, đối tượng Bàng Văn Vỹ (sinh năm 1996, quê ở tỉnh Bắc Ninh, trú tại xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An) là chồng của sản phụ L.T.K đã cầm theo dao vào phòng 304, tấn công vợ và con ruột của mình nhưng sản phụ L.T.K đã tránh được.

Điều dưỡng Trần Thị Hồng kể giây phút lao vào cứu trẻ: Nhân lúc bà cháu bé lao tới giằng lấy cháu, tôi kịp thời lao vào ôm bé rồi chạy ra ngoài. Ảnh: Thành Chung

Sau đó, đối tượng này đã xông vào bóp cổ một cháu gái sơ sinh con chị N.T.L. Bà nội Phan Thị Tứ đã bồng cháu gái chạy quanh phòng bệnh và bị đối tượng này rượt đuổi theo, dùng dao đâm vào tay và lưng.

Lúc này, điều dưỡng Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1994; là điều dưỡng Khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa Đô Lương đang tham gia đào tạo tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An) đang làm nhiệm vụ trong phòng bệnh đã đứng ra ngăn cản; tạo điều kiện cho điều dưỡng Phan Thị Oanh lao vào ôm cháu gái sơ sinh con mẹ N.T.L. chạy thoát ra khỏi phòng 304.

Đứng ra ngăn cản hành vi tấn công trẻ, điều dưỡng Nguyễn Thị Nhung đã bị đối tượng đối tượng Bàn Văn Vỹ khống chế, đè xuống và dùng dao đâm 3 nhát vào lưng và tay.

Trưởng Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An báo cáo lại sự việc xảy ra. Ảnh: Thành Chung

Sau khi đâm trọng thương cán bộ y tế, đối tượng Bàn Văn Vỹ tiếp tục bắt giữ bệnh nhi sơ sinh con của chị N.T.D. với ý định ném trẻ qua cửa sổ. Ngăn cản hành vi, người nhà bệnh nhi là bà Ngô Thị Thu Thuỷ đã lao vào giằng co giành lại cháu thì bị đối tượng Bàn Văn Vỹ dùng dao đâm vào cổ.

Lúc này điều dưỡng Khoa Sơ sinh Trần Thị Hồng (sinh năm 1988) đang ở phòng bệnh khác, nghe tiếng la hét đã kịp thời chạy sang giành lại cháu bé và chạy thoát về phía phòng trực điều dưỡng của khoa với sự hỗ trợ của điều dưỡng Nguyễn Thị Hồng (sinh năm 1989).

Thấy đối tượng có hành vi tấn công bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, nhân viên y tế, điều dưỡng Nguyễn Thuỳ Trang (sinh năm 1988), Nguyễn Thị Thu Hoài (sinh năm 1995) và các nhân viên y tế đang làm việc tại khu vực này đã khẩn trương vào hỗ trợ giải cứu, sơ tán bệnh nhân và người nhà; đồng thời, gọi vệ sỹ và báo cáo trực tiếp cấp trên hỗ trợ. Được biết, ở phòng bệnh 304 lúc này đang có 28 người (trong đó có 14 bệnh nhi).

Lực lượng bảo vệ báo cáo về việc khống chế đối tượng Vỹ. Ảnh: Thành Chung

Lúc này, đối tượng Bàn Văn Vỹ di chuyển ra ngoài hành lang, đâm vào bụng điều dưỡng Nguyễn Thị Thu Hoài trong khi chị đang hỗ trợ sơ tán người nhà; tấn công, truy đuổi và khống chế điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang vào phòng trực điều dưỡng Khoa Sơ sinh.

Tại phòng trực điều dưỡng Khoa Sơ sinh, Bàn Văn Vỹ tiếp tục dùng dao đâm nhiều nhát vào điều dưỡng Nguyễn Thuỳ Trang cho đến khi nhân viên, bảo vệ bệnh viện có mặt tại hiện trường hỗ trợ.

10 giờ 5 phút, nhân viên phòng Hành chính quản trị bệnh viện Lưu Xuân Dũng và nhân viên bảo vệ bệnh viện Trần Kim Quyền đã đến phòng trực điều dưỡng Khoa Sơ sinh vận động, thuyết phục đối tượng Bàn Văn Vỹ dừng tay, tạo điều kiện cho điều dưỡng Nguyễn Thuỳ Trang thoát ra.

Tiếp đó, anh Lưu Xuân Dũng và Trần Kim Quyền đã khoá chặt phòng trực điều dưỡng Khoa Sơ sinh, tạo điều kiện cho lực lượng công an đến khống chế, bắt giữ đối tượng Bàn Văn Vỹ.

'Nếu có tình huống tương tự, chúng tôi cũng sẽ làm vậy!'

Dũng cảm, quên mìn lao vào ngăn cản hành vi tấn công bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, các điều dưỡng Nguyễn Thuỳ Trang, Nguyễn Thị Thu Hoài, Nguyễn Thị Nhung đã bị đối tượng Bàn Văn Vỹ dùng dao đâm trọng thương; điều dưỡng Trần Thị Hồng, Nguyễn Thị Hồng, Phan Thị Oanh bị xây xát nhẹ.

Phẫu thuật cấp cứu tối khẩn để cứu sống điều dưỡng Nguyễn Thuỳ Trang Ảnh: Thành Chung

Điều dưỡng Nguyễn Thuỳ Trang bị thương nặng nhất, với 11 nhát dao đâm ở mặt, cổ, ngực, lưng. Trong đó có nhát dao đâm sâu thấu phổi, làm đứt tĩnh mạch cảnh ngoài và đứt nhánh bên động mạch dưới đòn phải.

Ở thời điểm này, nhờ sự cứu chữa kịp thời, các nạn nhân trong vụ tấn công, truy sát ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đều đã qua cơn nguy kịch, tính mạng được bảo toàn, nhưng vẫn trong tình trạng ít nhiều bị sang chấn tâm lý.

Dẫu vậy, khi được hỏi "liệu có tình huống tương tự xảy ra, các chị có tiếp tục sẵn lòng lao vào để cứu bệnh nhân nữa hay không? thì tất cả các điều dưỡng đều trả lời dứt khoát: "Nếu có tình huống tương tự, chúng tôi cũng sẽ làm vậy!"

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An trao tặng Giấy khen cho 8 nhân viên y tế vì đã có hành động dũng cảm, can ngăn, bảo vệ an toàn cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và đồng nghiệp trong tình huống nguy cấp. Ảnh: Thành Chung

Điều dưỡng Nguyễn Thị Nhung chia sẻ: “Khi thấy người nhà và cháu nhỏ bị tấn công, em cũng chẳng kịp suy nghĩ gì. Bản năng thúc đẩy mình phải xông lên ngăn cản, cứu lấy người bệnh. Chắc đấy là bản năng của người làm nghề y”.

Điều dưỡng Trần Thị Hồng cũng cho biết: “Lúc đó, tôi đang chăm sóc các bé ở buồng cạnh bên thì nghe tiếng la hét thất thanh. Chạy sang, tôi thấy một người đàn ông bế cháu sơ sinh, giơ lên cao như muốn ném ra ngoài cửa sổ. Tôi đã lao vào giằng lấy rồi ôm bé rồi chạy ra ngoài. Không biết vì sao lúc ấy mình có thể nhanh, dứt khoát đến thế... Tôi nghĩ, cán bộ y tế nào cũng có hành động giống như tôi. Mình không thể làm ngơ trước sức khoẻ, tính mạng của người bệnh”.