Tuyên dương học sinh lớp 9 dũng cảm cứu em nhỏ bị đuối nước

Chiều 22/4, tại Trường THCS Quỳnh Hồng, Ban Thường vụ Huyện đoàn Quỳnh Lưu phối hợp với nhà trường tổ chức lễ tuyên dương em Đặng Ngọc Thái An, học sinh lớp 9D có hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước tại hồ sen của xã.



Trước đó vào chiều 20/4, em Đặng Ngọc Thái An đi làm căn cước công dân tại Trường THCS Quỳnh Hồng, khi đi qua Đài Tưởng niệm liệt sỹ xã thì phát hiện nhóm học sinh lớp 1 đứng trên bờ, chỉ tay xuống hồ sen. Thấy có chuyện chẳng lành, em An dừng xe chạy lại thì thấy dưới hồ có người bị đuối nước, tay giơ lên chới với. Phát hiện sự việc, ngay lập tức An nhảy xuống và cứu được em nhỏ lên bờ.

Huyện đoàn Quỳnh Lưu tuyên dương em Đặng Ngọc Thái An. Ảnh: Việt Hùng Vì mới được trường tập huấn cách sơ cứu đuối nước nên khi đưa em bé lên bờ, An đã biết cách ép ngực và hô hấp nhân tạo. Một lúc sau, em bé phun nước ra và tỉnh lại. Đó là em T.Đ.A, học sinh lớp 1B, Trường Tiểu học Quỳnh Hồng.



Cô giáo Ngô Thị Hải Anh – Hiệu trưởng Trường THCS Quỳnh Hồng (Quỳnh Lưu) cho biết: Chiều 21/4, gia đình của học sinh bị đuối nước đã đến nhà trường để cảm ơn em Đặng Ngọc Thái An vì có hành động dũng cảm, không ngại hiểm nguy cứu sống em nhỏ bị đuối nước. Sau sự việc này, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh giáo dục học sinh tính nhân ái, lòng quả cảm, đồng thời phối hợp với cơ quan chuyên môn để tập huấn, nâng cao kỹ năng tự cứu bản thân và cứu người bị đuối nước cho học sinh.