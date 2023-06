Tuyển nữ Việt Nam nhận phần thưởng lớn trước World Cup 2023

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Tại sự kiện, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung nhận phần quà trị giá 1 tỷ đồng tiền mặt và 36 chỉ vàng được khắc tên riêng, mang đậm dấu ấn cá nhân cho các cầu thủ và thành viên Ban huấn luyện.

Phần thưởng này để chúc mừng các nữ chiến binh sao vàng xuất sắc lập nên kỷ lục mới, trở thành đội bóng đầu tiên giành Huy chương Vàng ở 4 kỳ SEA Games liên tiếp, nâng tổng số lần giành chức vô địch lên 8 lần.

Đội tuyển nữ Việt Nam giành Huy chương Vàng ở 4 kỳ SEA Games liên tiếp. Ảnh: Hải Hoàng

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Nghiệp Khôi – Tổng Thư ký VFF cho biết: “Trong thời gian qua, bóng đá nữ Việt Nam đã lập nhiều kỳ tích, trong đó có lần thứ 4 liên tiếp giành Huy chương Vàng SEA Games và lần đầu tiên giành quyền tham dự World Cup 2023. Đội tuyển nữ Việt Nam vừa trở về sau 3 tuần tập huấn tại Đức.

Trận đấu giao hữu giữa tuyển nữ Đức và tuyển nữ Việt Nam cũng nhận được sự quan tâm lớn của truyền thông thế giới. Trong cuộc hành trình ra biển lớn, chúng ta sẽ có cơ hội gặp gỡ đội mạnh như Mỹ, Hà Lan, Bồ Đào Nha, nhưng không điều gì có thể mạnh hơn sự quyết tâm, tinh thần thi đấu của đội tuyển nữ. Với nguồn năng lượng này, các cô gái vàng Việt Nam sẽ tiến xa hơn trong hành trình sắp tới”.

Tuyển nữ Việt Nam được tôn vinh và nhận những phần thưởng trước World Cup 2023. Ảnh: Hải Hoàng

Nói về chuyến tập huấn vừa qua, huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ: “Ngoài việc tập chuyên môn, chúng tôi tăng cường thêm vấn đề thể lực. Trong 21 ngày, đội bóng có 4 trận giao hữu với các “quân xanh” chất lượng. Mặc dù thua U23 Ba Lan hay tuyển nữ Đức nhưng đấy không phải là vấn đề, quan trọng là được cọ xát và tích luỹ kinh nghiệm”.

Còn với Thanh Nhã, tiền vệ trẻ sinh năm 2001 vẫn còn cảm giác sung sướng sau khi ghi bàn vào lưới tuyển nữ Đức. “Trước trận, tôi và các đồng đội tự nhủ không để bị thủng lưới quá nhiều. Nhưng sau khi vào trận, toàn đội rất quyết tâm và đã thi đấu hết mình để có được kết quả tốt nhất. Về tình huống ghi bàn, khi nhận đường chuyền phản công từ Vạn Sự, tôi cố gắng chạy lên và dứt điểm, lúc đó cũng sợ sút lên trời. Bàn thắng này rất đặc biệt với tôi”, Thanh Nhã cho hay.

Sau khi trở về từ châu Âu, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung còn 10 ngày tập luyện tại Hà Nội trước khi bay sang New Zealand ngày 5/7. Tại New Zealand, tuyển nữ Việt Nam đá 2 trận giao hữu gặp chủ nhà New Zealand (10/7) và Tây Ban Nha (14/7).

Tại World Cup nữ 2023, Đội tuyển nữ Việt Nam gặp đương kim vô địch Mỹ, đương kim Á quân Hà Lan và Bồ Đào Nha./.