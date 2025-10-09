Pháp luật Tuyên phạt 35 năm tù nhóm đối tượng “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích” Nhóm 10 đối tượng (độ tuổi 14-21) mang theo hung khí truy đuổi, chém 1 nam thanh niên bị thương nặng vào hồi tháng 3/2025. Theo Hội đồng xét xử, các bị cáo phạm tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích”.

Ngày 9/9/2025, Tòa án Khu vực 1, tỉnh Nghệ An (Số 72, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Thành Vinh) xét xử vụ án “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích” do 10 đối tượng trú tại huyện Nghi Lộc (cũ), huyện Quỳ Hợp (cũ) và thành phố Vinh (cũ) gây ra.

10 bị cáo gồm: Vương Bảo Nhật (SN 2008); Hồ Quốc Dương (SN 2005); Võ Mạnh Hùng (SN 2007); Lại Hoàng Gia Long (SN 2008) cùng trú huyện Nghi Lộc (cũ); Bùi Xuân Hải (SN 2008); Nguyễn Ngọc Vang (SN 2004); Trần Khắc Khánh (SN 2008); Hoàng Đức Trung (SN 2008); Lê Hoàng Thiên B. (SN 2011) cùng trú thành phố Vinh (cũ) và Nguyễn Đăng Phương (SN 2006), trú huyện Quỳ Hợp (cũ).

Nhóm đối tượng. Ảnh: Văn Hậu

Theo cáo trạng: Do mâu thuẫn bộc phát với 1 nhóm các đối tượng khác khi đang di chuyển trên tuyến đường Nguyễn Trãi, thành phố Vinh (cũ), nhóm các đối tượng trên đã tìm và mang theo hung khí truy đuổi nhóm “đối thủ”, hậu quả khiến 1 nam thanh niên bị thương nặng, nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Quá trình di chuyển trên đường đi, các đối tượng không đội mũ bảo hiểm, đi với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, rú ga, bóp còi và cầm hung khí trên tay thị uy, gây mất an ninh, trật tự.

Đáng nói, sau khi gây thương tích, để tránh sa lưới pháp luật, các đối tượng đã bàn bạc nhau tìm cách bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam. Nhận định hành vi của nhóm đối tượng manh động, coi thường pháp luật, đặc biệt, các đối tượng cho rằng, sau khi bỏ Công an cấp huyện thì lực lượng chức năng sẽ khó xử lý hành vi "Gây rối trật tự công cộng" nên càng liều lĩnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp các đơn vị liên quan đã huy động lực lượng nhanh chóng truy bắt thành công nhóm 10 đối tượng nói trên.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận trước hành vi vi phạm pháp luật của mình. Sau thời gian nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt 10 bị cáo bản án từ 1 năm đến 7 năm 3 tháng tù về các tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích”. Tổng hình phạt 35 năm tù cho nhóm 10 đối tượng nói trên.