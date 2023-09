Tuyển rowing Việt Nam báo tin vui, sáng cửa tranh huy chương Asiad

(Baonghean.vn) - Tại Vòng chung kết U21 Quốc gia 2023, U21 Sông Lam Nghệ An nằm ở bảng C cùng với các đội U21 Long An, U21 Kon Tum và U21 Đắk Lắk. Đây được xem là bảng đấu khá "dễ thở" đối với chủ nhà Sông Lam Nghệ An.