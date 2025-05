Giáo dục Tuyển sinh vào lớp 10 ở Nghệ An năm nay 'hạ nhiệt' Ngày mai (7/5), học sinh lớp 9 trên toàn tỉnh sẽ bắt đầu đăng ký dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025 – 2026. Với số lượng thí sinh giảm trên 4.000 em, kỳ thi năm nay “dự báo” sẽ hạ nhiệt hơn so với năm học trước.

Giảm thí sinh dự thi

Thành phố Vinh vốn là điểm nóng về Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Năm trước, ở kỳ thi này, toàn thành phố có hơn 6.000 thí sinh dự thi. Tuy nhiên, trong năm nay, sau khi sáp nhập Cửa Lò và một số xã của huyện Nghi Lộc thì số học sinh thi vào lớp 10 của toàn thành phố chỉ hơn 5.000 em, giảm khoảng 2.000 em so với năm học trước. Điều này sẽ khiến cho cuộc đua vào lớp 10 công lập ở thành phố Vinh giảm nhiệt đáng kể.

Nói về điều này, thầy giáo Cao Thanh Bảo - Hiệu trưởng Trường THPT Hà Huy Tập (TP. Vinh) cho biết: Hiện nay dù Sở Giáo dục và Đào tạo chưa công bố kế hoạch tuyển sinh của các trường nhưng dự kiến năm nay trường vẫn tuyển sinh 20 lớp, trong đó chỉ có 2 lớp theo hệ tiên tiến. Như vậy, so với năm trước, số lượng thí sinh dự thi giảm nhưng chỉ tiêu tuyển sinh không giảm.

Năm nay Nghệ An tiếp tục đăng ký dự thi vào lớp 10 theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Mỹ Hà

Ở huyện Thanh Chương, qua thống kê năm nay toàn huyện có 2.925 học sinh lớp 9, giảm gần 700 em so với năm học trước. Với 6 trường công lập trên địa bàn toàn huyện, học sinh trên địa bàn đã bớt gánh nặng tuyển sinh đầu vào khi tỷ lệ trúng tuyển dự kiến sẽ cao hơn các năm trước.

Trên toàn tỉnh, theo số liệu phổ cập học sinh lớp 9 trong năm học 2025 - 2026 là 46.845 em, giảm 6.959 so với năm 2024 - 2025. Tuy nhiên, con số thực tế qua dự báo của Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ chỉ khoảng hơn 40.000 học sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, giảm khoảng 4.000 em so với kỳ thi năm 2024 - 2025. Nếu tính trong 3 năm tới, đây là năm có số lượng thí sinh dự thi giảm xuống thấp nhất. Từ năm học 2026 - 2027, học sinh trên toàn tỉnh sẽ tăng đột biến, thậm chí cao hơn rất nhiều so với năm học 2024 - 2025, vốn là năm có số lượng thí sinh thi vào lớp 10 cao kỷ lục.

Giờ học của học sinh lớp 9, Trường THCS Hồ Tông Thốc (huyện Yên Thành). Ảnh: Mỹ Hà

Liên quan đến kỳ thi năm nay, trao đổi tại cuộc giao ban báo chí vào chiều 5/5, ông Đào Công Lợi – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Dù năm học 2025 - 2026 số lượng thí sinh giảm nhưng quan điểm của ngành là không giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập. Qua đó, nhằm giảm áp lực cho thí sinh, nhất là khi đây là kỳ thi đầu tiên thực hiện theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Bên cạnh đó, việc giữ nguyên chỉ tiêu cũng nhằm giữ ổn định quy mô trường lớp và đội ngũ giáo viên của các nhà trường.

Thận trọng khi đăng ký nguyện vọng

Liên quan đến Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, theo kế hoạch bắt đầu từ ngày mai (7/5), học sinh lớp 9 trên toàn tỉnh sẽ đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến. Trước đó, theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, năm nay thí sinh có cơ hội được đăng ký vào 3 nguyện vọng. Ngoài ra, học sinh có thể đăng ký vào các lớp theo mô hình tiên tiến ở Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Hà Huy Tập và Lê Viết Thuật.

Hiện, trên 100 trường, trung tâm GDNN – GDTX và các trung tâm GDTX trên toàn tỉnh cũng đã công bố kế hoạch tuyển sinh NV1, NV2 và NV3. Kinh nghiệm từ các năm học trước, hầu hết học sinh đều chọn NV1 vào các trường công lập.

Với NV2 và NV3 dù nhu cầu để tuyển vào hệ công lập rất đông nhưng số trường công lập có tuyển NV2, NV3 rất ít gồm Trường THPT Kỳ Sơn, Trường THPT Yên Thành 2, Trường THPT Yên Thành 3, Trường THPT Tân Kỳ 3 và Trường THPT Tương Dương 2.

Việc đăng ký tuyển sinh vào thời điểm này cũng chỉ mang tính chất tương đối vì sau khi hoàn thành Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, học sinh sẽ có 2 ngày để điều chỉnh nguyện vọng.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025. Ảnh: Đức Anh

Để chuẩn bị cho việc đăng ký dự thi, những ngày qua, các nhà trường cũng đã cấp mật khẩu để phụ huynh, học sinh đăng nhập trên hệ thống tuyển sinh trực tuyến và tập làm quen với việc đăng ký. Quá trình thực hiện, học sinh có nguyện vọng đăng ký vào lớp tiên tiến cần lưu ý những chứng chỉ được ưu tiên. Bên cạnh đó, học sinh có nguyện vọng thi vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu cần cân nhắc lựa chọn lớp chuyên phù hợp với năng lực của bản thân để tăng cơ hội trúng tuyển.

Theo kế hoạch, thời gian đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 bắt đầu từ ngày 07/5-13/5/2025 trên trang web: https://nghean.tsdc.vnedu.vn. Ngoài hồ sơ đăng ký theo mẫu đơn đăng ký trên hệ thống, phụ huynh, học sinh cần đính kèm file giấy khai sinh và các chứng chỉ để được cộng điểm ưu tiên, khuyến khích như chứng chỉ tiếng Anh, Tin học, giấy công nhận học sinh giỏi tỉnh, quốc gia...(nếu có).

Bảng quy đổi điểm các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. Đây là cơ sở để xét tuyển vào các lớp hệ tiên tiến. Ảnh: Mỹ Hà

Đối với học sinh thi vào Trường PT Dân tộc nội trú THPT cần có hồ sơ liên quan đến nơi cư trú của cơ quan nhà nước cấp có thẩm quyền.

Sau khi học sinh đăng ký, dự kiến ngày 19/5/2025, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ thông báo phương thức tuyển sinh của các nhà trường và tỷ lệ trúng tuyển của các thí sinh.