Tuyên truyền pháp luật có trọng tâm, sát nhu cầu thực tế

Nông dân gặp khó vì giá hoa giống tăng vọt (Baonghean.vn) - So với các năm trước, giá các loại giống hoa Tết tăng 30-40%, thậm chí, có loại tăng thêm 50%.

Đặng Văn Lâm khó giữ sạch lưới trước Hoàng Anh Gia Lai; Đội vô địch World Cup 2022 được thưởng bao nhiêu? (Baonghean.vn) - Đặng Văn Lâm khó giữ sạch lưới trước Hoàng Anh Gia Lai; Nhiều điểm đặc biệt của Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2022; Đội vô địch World Cup 2022 được thưởng bao nhiêu?... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Nga: Elon Musk là "đặc vụ bóng tối" của Điện Kremlin (Baonghean.vn) - Mới đây, Phó Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã gọi tỷ phú công nghệ Elon Musk là "đặc vụ bóng tối" của Điện Kremlin, sau khi ông chủ của Tesla đề xuất ý tưởng hoà bình cho Nga và Ukraine.

Tản văn hay: Trục lúa đêm (Baonghean.vn) - “Trục lúa đêm” gợi lại rất nhiều kỉ niệm về những ngày mùa, từ khi lúa trổ bông cho tới khi chín rộ, từ lúc chuẩn bị trục cho đến khi giũ lúa và trục lúa, từ kinh nghiệm cho đến thói quen làm nông, từ việc lao động cho đến những tục lệ gắn với mùa màng, từ việc trục lúa cho đến việc thanh niên trong làng đi tán gái, hỏi vợ…

Truyện ngắn: Bên bờ Na Phạ (Baonghean.vn) - ... Linh sơn thường phải mười mấy năm mới nở một lần mà không phải ai cũng gặp được, và hoa chỉ nở khi Na Phạ sắp có một thay đổi hay biến cố lớn. Mẹ em gặp linh sơn nở từ ba mươi năm trước...

26/27 xã biên giới ở Nghệ An đạt tiêu chí 'sạch người nghiện ma túy' (Baonghean.vn) - Chiều 27/10, Công an Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng triển khai thực hiện Đề án xây dựng “Xã biên giới sạch về ma túy” trên địa bàn tỉnh.

Đánh giá việc thực hiện 'Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới' ở Tân Kỳ (Baonghean.vn) - Sáng 27/10, Huyện ủy Tân Kỳ tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Dự hội nghị có đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh thăm, tặng quà tại huyện Kỳ Sơn (Baonghean.vn) - Ngày 27/10, đoàn công tác Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh do đồng chí Phan Thị Hoan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà người dân bị thiệt hại bởi lũ lụt tại huyện Kỳ Sơn.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/10 (Baonghean.vn) - Thứ trưởng Bộ Công an đốc thúc tiến độ triển khai Đề án 06 tại Nghệ An; Đoàn công tác chính quyền thành phố Gwangju (Hàn Quốc) thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An; Hội thảo tìm định hướng phát triển kinh tế số cho Nghệ An ... là những nội dung chính trong ngày 27/10.

Lựa chọn nội dung chất vấn được dư luận và nhân dân quan tâm (Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc họp bàn các nội dung liên quan chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đặt ra yêu cầu lựa chọn nội dung chất vấn trọng tâm, mang tính bức bách, được dư luận và nhân dân quan tâm.

Trao 200 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ ở Quỳnh Lưu và Thanh Chương (Baonghean.vn) - Ngày 27/10, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An phối hợp với huyện Quỳnh Lưu và huyện Thanh Chương tổ chức lễ trao tặng số tiền 200 triệu đồng cho 4 gia đình thân nhân liệt sĩ trên địa bàn.



Ông Trần Đức Thắng làm Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Bộ Chính trị điều động ông Trần Đức Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương.

Khai mạc Triển lãm du lịch Nghệ An - Gwangju tại TP. Vinh (Baonghean.vn) - Đây là một sự kiện mang ý nghĩa vô cùng quan trọng, là hoạt động mở đầu, mốc son đánh dấu cho sự gắn kết, tìm hiểu và phát triển trong mối quan hệ hợp tác giữa 2 địa phương của Việt Nam và Hàn Quốc.

Thứ trưởng Bộ Công an đốc thúc tiến độ triển khai Đề án 06 tại Nghệ An (Baonghean.vn) - Chiều 27/10, đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ phó Thường trực Tổ công tác Đề án 06 của Chính phủ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 06 của Bộ Công an đã có buổi làm việc với tỉnh Nghệ An về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án 06/CP.

Cổ động viên - Những gam màu sáng tối (Baonghean.vn) - Thời gian gần đây, những câu chuyện về cổ động viên bóng đá trong và ngoài nước đang đem lại khá nhiều lo ngại, băn khoăn, liên quan đến trách nhiệm của không chỉ ban tổ chức các sân, lực lượng bảo vệ, ban tổ chức các giải đấu mà cả các đội bóng, các cầu thủ.

H'Hen Niê bất ngờ được Chủ tịch Miss Universe gọi là 'Á hậu 3' Chủ tịch tổ chức Miss Universe bất ngờ nhắc đến H'Hen Niê trong chia sẻ mới nhất của mình và gọi cô là Á hậu 3 của cuộc thi năm 2018.

Sau lụt, người dân Yên Thành vào mùa bắt chuột đồng (Baonghean.vn) - Sau mùa lũ tháng 9, tháng 10, nhiều người dân địa phương và các huyện lân cận đổ về các cánh đồng của huyện Yên Thành để săn “đặc sản” chuột đồng, vừa cải thiện bữa ăn gia đình hoặc bán kiếm thêm thu nhập.

Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh phẫu thuật thay khớp háng thành công cho 3 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn (Baonghean.vn) - Nằm trong chuỗi các hoạt động hướng về cộng đồng, mới đây, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh đã tiến hành phẫu thuật thay khớp háng thành công cho 3 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động từ thiện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, mang đến cơ hội điều trị bệnh cho những người kém may mắn trong xã hội.

Nhan sắc bị huỷ hoại bởi hút thuốc lá (Baonghean.vn) - Hút thuốc lá không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe bên trong mà còn ảnh hưởng xấu tới vẻ đẹp bên ngoài của người hút.

Đại biểu Quốc hội kiến nghị sớm khắc phục, rút kinh nghiệm trong điều hành xăng dầu Đại biểu Quốc hội cho rằng, vừa qua, tình hình thiếu hụt xăng dầu xảy ở nước ta, nhất là ở khu vực phía Nam đã cho thấy sự lúng túng trong điều hành, xử lý tình huống này của các bộ, ngành liên quan trong trách nhiệm quản lý Nhà nước.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tài chính Ngày 26/10/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1289/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Cao Anh Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tỉnh Nghệ An và thành phố Gwangju (Hàn Quốc) ký kết biên bản ghi nhớ (Baonghean.vn) - Trong chương trình thăm và làm việc tại Nghệ An, sáng 27/10, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và lãnh đạo thành phố Gwangju (Hàn Quốc) tổ chức hội đàm và ký kết biên bản hợp tác, biên bản ghi nhớ.

Hội thảo tìm định hướng phát triển kinh tế số cho Nghệ An (Baonghean.vn) - Nhằm bổ sung, cập nhật tình hình, kiến thức mới về chuyển đổi số trong phát triển kinh tế, sáng 27/10, tại TP .Vinh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học kinh tế số - Lý luận và những vấn đề đặt ra cho Nghệ An.

Nghệ thuật điêu khắc độc đáo của ngôi đình cổ 'dựng trong 1 đêm' (Baonghean.vn) - Là Di tích lịch sử Quốc gia, đình Hậu, xã Bắc Thành (Yên Thành) có kiến trúc, điêu khắc khá độc đáo. Tương truyền, đình được người dân làng Hậu dựng trong 1 đêm.

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xã giao Phó Thị trưởng chính quyền thành phố Gwangju (Hàn Quốc) (Baonghean.vn) - Sáng 27/10, tại trụ sở Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chủ trì tiếp xã giao đoàn công tác do ông Mun Young Hoon - Phó Thị trưởng chính quyền thành phố Gwangju (Hàn Quốc) làm trưởng đoàn có chuyến thăm và làm việc tại Nghệ An.

Bạo lực học đường: Nhà trường e ngại, phụ huynh nuông chiều? (Baonghean.vn) - Thời gian gần đây, trên mạng xã hội liên tiếp xuất hiện những clip ghi lại cảnh đánh nhau của học sinh Nghệ An, đặc biệt là nữ sinh. Tuy vậy, đây cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm đầy phức tạp của tình trạng này, bởi còn rất nhiều vụ việc tương tự, không được biết đến rộng rãi chỉ vì không có clip.

Nghệ An: Chủ tịch UBND cấp huyện được ủy quyền quyết định đầu tư dự án dưới 15 tỷ đồng vốn Chương trình Mục tiêu Quốc gia (Baonghean.vn) - Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long ký ban hành Quyết định số 3294/QĐ-UBND ngày 25/10/2022, ủy quyền quyết định đầu tư các dự án sử dụng vốn Chương trình Mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.

'Cán bộ thà đứng trước hội đồng kỷ luật còn hơn đứng trước hội đồng xét xử' Theo đại biểu Nguyễn Hữu Thông, một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, trong đó, có lãnh đạo quản lý đang có tâm lý bất an, sợ sai, sợ trách nhiệm, làm cầm chừng.