Thứ Hai, 13/10/2025
Tiếng Việt
Tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh

PV 13/10/2025 11:56

Sáng 13/10, tại Trường THPT Diễn Châu 2, Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh.

1.ảnh pv
Chương trình đã thu hút sự tham gia sôi nổi của hơn 1.800 học sinh, với sự đồng hành nhiệt tình của các thầy, cô giáo và phụ huynh. Ảnh: PV

Phát biểu tại chương trình, ông Phan Huy Chương – Phó Trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: Mặc dù tình hình giao thông trên địa bàn nhìn chung được kiểm soát, song thực tế vẫn còn xảy ra nhiều vụ tai nạn đáng tiếc liên quan đến lứa tuổi học sinh.

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc một số em điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi hoặc chưa có kỹ năng cần thiết; không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu, thiếu kỹ năng xử lý tình huống... Bên cạnh đó, sự giám sát và giáo dục từ phía gia đình đôi khi còn thiếu thường xuyên và chưa thật sự nghiêm túc.

9.ảnh pv
Đại diện học sinh, giáo viên và phụ huynh ký cam kết chấp hành pháp luật về ATGT. Ảnh: PV

Theo đó, chương trình không chỉ trang bị cho học sinh kiến thức pháp luật và kỹ năng lái xe an toàn, mà còn là dịp để nâng cao vai trò, trách nhiệm của nhà trường và phụ huynh trong việc định hướng, giáo dục hành vi tham gia giao thông văn minh, đúng luật. Việc chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông cần được coi là một tiêu chí quan trọng trong đánh giá hạnh kiểm khi các em còn ngồi trên ghế nhà trường.

0.ảnh pv
Các em học sinh tham gia trả lời câu hỏi. Ảnh: PV

Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh đã được tiếp cận những kiến thức thiết thực về Luật Giao thông đường bộ, thông qua các nội dung phổ biến sinh động, dễ hiểu. Các em không chỉ được trang bị lý thuyết cơ bản mà còn được hướng dẫn thực hành kỹ năng lái xe an toàn trong những tình huống thường gặp hàng ngày.

Chương trình tập trung làm rõ các lỗi vi phạm phổ biến ở lứa tuổi học sinh như: điều khiển xe khi chưa đủ tuổi hoặc không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe máy, xe đạp điện; vượt đèn đỏ, phóng nhanh vượt ẩu, sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện... Thông qua đó, học sinh được nâng cao ý thức và biết cách xử lý an toàn khi tham gia giao thông, từ những hành động nhỏ nhất.

5.ảnh pv
Ban An toàn giao thông tỉnh và các đơn vị đồng hành trao tặng mũ bảo hiểm, tài liệu tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT cho giáo viên, học sinh nhà trường. Ảnh: PV

Nhân dịp này, Ban An toàn giao thông tỉnh và các đơn vị đồng hành đã trao tặng nhiều phần quà, gồm mũ bảo hiểm, túi xách,... nhằm động viên, khuyến khích học sinh tích cực tham gia xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.

Nổi bật Báo Nghệ An

