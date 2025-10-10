Kinh tế Tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong gia đình Nằm trong Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2025, sáng 10/10, Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn phát triển Công Thương Nghệ An tổ chức tập huấn tiết kiệm năng lượng trong gia đình tại xã Đại Đồng.

Tại buổi tập huấn, đông đảo bà con xã Đại Đồng được nghe Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn phát triển Công Thương Nghệ An giới thiệu chủ trương, chính sách của Nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm & hiệu quả ở Việt Nam hiện nay; Hướng dẫn các kỹ năng về sử dụng các phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng trong gia đình, cách lựa chọn mua các thiết bị gia dụng.

Toàn cảnh cuộc tập huấn. Ảnh: PV

Qua tập huấn nhằm tuyên truyền, phổ biến thông tin, vận động mọi tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với nguồn tài nguyên nhiên liệu - năng lượng quốc gia, cũng như thực hiện các giải pháp mới để sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; khai thác các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo, năng lượng xanh, sạch để góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Dịp này, đội quản lý điện lực khu vực cũng đã tập huấn về an toàn điện trong gia đình, hành lang an toàn điện cao áp lưới điện.

Đại diện xã Đại Đồng phát biểu. Ảnh: PV

Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn phát triển Công Thương Nghệ An cho biết: Chương trình tập huấn tập trung vào việc hướng dẫn người dân cách thức tiết kiệm điện đơn giản nhưng hiệu quả, như tắt các thiết bị khi không sử dụng, sử dụng bóng đèn tiết kiệm điện, và những hành động nhỏ nhưng có ý nghĩa trong việc bảo vệ tài nguyên điện.

Đồng thời, hình thành thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong mọi hoạt động, từ đó có những chuyển biến mạnh mẽ trong hành động về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong cộng đồng dân cư, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Cán bộ đội quản lý điện lực khu vực hướng dẫn an toàn điện trong gia đình, hành lang an toàn điện cao áp lưới điện. Ảnh: PV

Sự kiện nhận được sự tham gia nhiệt tình từ người dân và sự quan tâm từ cộng đồng, qua đó khẳng định cam kết của Điện lực và Sở Công Thương trong việc nâng cao ý thức sử dụng điện tiết kiệm, bền vững.



