Tuyển Việt Nam công bố danh sách 23 cầu thủ đấu Nhật Bản; Paul Pogba đã chơi trận cuối cùng cho MU?

Paul Pogba đã chơi trận cuối cùng cho MU?

Ban lãnh đạo MU không hài lòng về thái độ của Pogba cũng như người đại diện của tiền vệ người Pháp là Mino Raiola.

Pogba dính chấn thương đùi khi về hội quân cùng ĐT Pháp. Chấn thương này khiến tiền vệ sinh năm 1993 phải rút khỏi đội tuyển, lỡ 2 trận đấu sắp tới tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu.

Theo thông tin mới nhất, với chấn thương trên, Pogba phải nghỉ thi đấu hết năm 2021. Điều này khiến tương lai của tiền vệ 28 tuổi bị đặt dấu hỏi rất lớn, khi mà hợp đồng của anh với Quỷ đỏ sẽ hết hạn vào cuối mùa giải năm nay.

Pogba dính chấn thương nghỉ hết năm 2021. Ảnh: Getty

Theo The Sun, ban lãnh đạo MU không hài lòng với thái độ của Pogba cũng như Mino Raiola, người đại diện của tiền vệ này. Theo nguồn tin này, MU sẵn sàng để Pogba trên băng ghế dự bị hoặc rời sân Old Trafford theo dạng chuyển nhượng tự do. Điều này dấy lên tin đồn, rất có thể Pogba đã chơi trận cuối cùng cho Quỷ đỏ.