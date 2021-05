Tuyển Việt Nam đã tới UAE, Quế Ngọc Hải tung ảnh cực chất; Hạ MU, Villarreal vô địch Europa League

Theo kế hoạch ban đầu, Đặng Văn Lâm sẽ từ Nhật Bản sang UAE hội quân với ĐT Việt Nam vào ngày 27/5 khi được Cerezo Osaka đồng ý cho lên tuyển sớm. Tuy nhiên, do có một thủ môn gặp vấn đề về sức khỏe nên hiện tại đội bóng J-League chỉ còn 2 thủ môn cho 2 trận đấu sắp tới, trong đó gồm thủ môn Đặng Văn Lâm.

Bởi vậy, Cerezo Osaka buộc phải giữ Đặng Văn Lâm ở lại và tới ngày 1/6 mới có chuyến bay từ Osaka đi UAE, nên phải đến ngày 2/6 thủ thành Đặng Văn Lâm mới có thể hội quân cùng ĐT Việt Nam để tham dự vòng loại World Cup 2022.

Tuyển Việt Nam đã tới UAE, Quế Ngọc Hải tung ảnh "cực chất"

Tối muộn ngày 26/5, đội tuyển Việt Nam đã đặt chân tới UAE để chuẩn bị cho Vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Trước đó, thầy trò HLV Park Hang-seo đã đáp chuyên cơ riêng của hãng hàng không Bamboo Airways, cất cánh từ sân bay Nội Bài lúc 16h10. Sau hành trình bay khoảng 6 tiếng, toàn đội đã hạ cánh an toàn tới sân bay Dubai.

Tại đây, HLV Park Hang-seo và các tuyển thủ được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 trước khi xe BTC đưa về khách sạn nơi đóng quân. Sau khi có kết quả âm tính, toàn đội sẽ bước vào tập luyện.

Quế Ngọc Hải và các thành viên tuyển Việt Nam đã an toàn có mặt tại UAE để chuẩn bị cho Vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Ảnh: FBNV

Do đến sớm, trong những ngày đầu tiên, thầy trò ông Park sẽ ở tại một khách sạn 5 sao do đoàn tiền trạm Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chuẩn bị. Từ ngày 3/6, đội sẽ chuyển qua khách sạn do AFC bố trí.



Ngay khi đặt chân tới Dubai, trung vệ thủ quân Quế Ngọc Hải đã đăng ảnh trên trang cá nhân cùng các đồng đội trong trang phục phòng dịch Covid-19 kín như bưng. “Chúng tôi tới rồi đây” - Hải “quế” viết trên trang Facebook cá nhân.