Thể thao Tuyển Việt Nam đặt mục tiêu giành trọn 6 điểm trước Nepal; Ronaldo trở thành tỷ phú bóng đá đầu tiên Mục tiêu của ĐT Việt Nam là giành trọn cả 6 điểm trước Nepal; Maguire cân nhắc rời Man United để tìm thử thách mới; Antoine Semenyo là cầu thủ xuất sắc nhất Premier League; Ronaldo trở thành tỷ phú bóng đá đầu tiên... là những thông tin thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

HLV Kim Sang Sik: "Mục tiêu của ĐT Việt Nam là giành trọn cả 6 điểm trước Nepal"

ĐT Việt Nam sẽ có 2 trận đấu lượt đi và lượt về với Nepal ngay trên sân nhà, vì thế mục tiêu của thầy trò HLV Kim Sang Sik không ngoài mục tiêu giành 2 trận thắng và 6 điểm trọn vẹn.

Trong cuộc họp báo diễn ra chiều (8/10), HLV Kim Sang Sik đã mở đầu cuộc họp báo trước trận đấu giữa Việt Nam vs Nepal bằng lời chia sẻ: “Ngày mai là trận đấu thứ 3 vòng loại Asian Cup 2017 và mục tiêu của chúng tôi không ngoài nhiệm vụ giành 3 điểm. Ở trận đấu quan trọng này, tôi rất mong các khán giả Thủ Dầu Một, TP. HCM và mọi người đến sân đông đảo để cổ vũ cho chúng tôi hoàn thành mục tiêu của mình”.

HLV Kim Sang Sik trả lời họp báo. Ảnh: Anh Khoa

Khi được hỏi ĐT Việt Nam có nắm gì về đối thủ Nepal để chuẩn bị cho 2 trận đấu sắp tới, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết: “Mục tiêu của chúng tôi là phải giành chiến thắng cả 2 trận đấu với Nepal trên sân nhà. Những ngày qua, chúng tôi có theo dõi qua băng hình các trận đấu gần đây của Nepal và nhận thấy họ có hai cầu thủ rất ấn tượng là số 14 và 17. Đây là hai cầu thủ chơi khá tốt và các tuyển thủ của chúng ta phải lưu ý kỹ hai bạn này”.

HLV Kim Sang Sik cũng cho biết thêm: “Với mục tiêu giành chiến thắng cả hai trận đấu với Nepal, nên chúng tôi đã có sự chuẩn bị rất kỹ và luôn tôn trọng đối thủ của mình. Về chiến thuật của trận đấu, đương nhiên chúng tôi không thể tiết lộ được. Tuy nhiên, ở lần tập trung này chúng ta đang có nhiều cầu thủ của lứa U23, nên tôi sẽ cố gắng tạo ra sự kết hợp tốt nhất giữa các tuyển thủ trẻ và những gương mặt kỳ cựu. Việt Nam hiện đang có lứa cầu thủ U23 rất chất lượng, họ sẽ là bệ phóng và tương lai của bóng đá Việt trong thời gian gần nhất”.

Cũng tại cuộc họp báo, các phóng viên của có hỏi về án phạt của FIFA giành cho ĐT Malaysia, vì điều này sẽ ảnh hưởng đến bảng F. HLV Kim Sang Sik bày tỏ: “Đến thời điểm này, tôi không biết FIFA sẽ quyết định phạt ĐT Malaysia ra sao, nhưng tôi luôn tôn trọng quyết định của họ và dẫu có sao thì chúng tôi vẫn quyết tâm giành chiến thắng ở những trận còn lại để tìm hy vọng cho chính mình”.

Trong khi đó, tuyển thủ Đỗ Duy Mạnh chia sẻ: “Đây là trận đấu rất quan trọng của tuyển Việt Nam và chúng tôi đã tập luyện hết mình để quyết tâm giành chiến thắng. Thời tiết của hai miền Bắc - Nam cũng có chút khác nhau, nên chúng tôi sẽ có gắng thích nghi để có thể nhập cuộc một cách tốt nhất cho 2 trận đấu sắp tới với Nepal”.

Đến lượt tuyển Indonesia không lối thoát

Nếu như tuyển Malaysia đang bị cho là không lối thoát tại vòng loại Asian Cup 2027 với bê bối cầu thủ nhập tịch, thì tuyển Indonesia đối diện với một tình cảnh khác, nhưng nhìn đâu cũng thấy khó.

Cụ thể, tuyển Indonesia phải đối diện với “ma trận”, một cuộc chơi mà đông đảo người hâm mộ Indonesia cảm thấy thiếu công bằng, từ lịch thi đấu đến trọng tài ở vòng loại thứ tư World Cup 2026.

Không khó để thấy Indonesia rất khó khăn dù bóng chưa lăn. Saudi Arabia được chọn làm chủ nhà bảng B. Họ gặp Indonesia ở trận mở màn, sau đó được nghỉ 6 ngày trước khi chạm trán Iraq. Trong khi đó, Indonesia chỉ có 3 ngày nghỉ sau trận đấu với Saudi Arabia để bước vào cuộc chiến với Iraq, đội “ngồi chơi” ở lượt đầu do bảng chỉ có ba đội.

Indonesia được cho là chịu quá nhiều bất lợi tại vòng loại thứ tư World Cup 2026. Ảnh: AFC

Một điều quan trọng khác là Saudi Arabia và Iraq có thể định đoạt được cục diện, bởi họ gặp nhau ở loạt cuối, trong bối cảnh tuyển Indonesia đã thi đấu xong cả hai lượt.

Chưa dừng lại ở đó, AFC còn bổ nhiệm tổ trọng tài người Kuwait điều hành trận Saudi Arabia – Indonesia. Đó là điều khiến dư luận Indonesia bùng nổ. Lý do rất rõ ràng, Kuwait là láng giềng của Saudi Arabia, và việc một tổ trọng tài Tây Á cầm còi trận đấu quan trọng giữa đội Tây Á và đội Đông Nam Á là quá nhạy cảm về tính khách quan.



Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đã gửi kiến nghị yêu cầu thay đổi trọng tài, nhưng AFC bác bỏ. Điều này khiến cho người hâm mộ Indonesia tức giận. Nỗi lo của Indonesia không phải không có cơ sở. Ở vòng loại thứ ba World Cup khu vực châu Á hồi tháng 10/2024, họ từng bất mãn với trận hòa 2-2 trước Bahrain. Bàn gỡ của Bahrain đến ở phút thứ 9 của hiệp hai bù giờ, dù bảng điện tử chỉ báo thời gian bù 6 phút. Trọng tài người Oman Ahmed Al-Kaf sau đó bị dư luận Indonesia chỉ trích.

Maguire cân nhắc rời Man United để tìm thử thách mới

Maguire được cho là có thể rời Man United để gia nhập Saudi Pro League trong mùa hè tới, khi hợp đồng hiện tại của anh sẽ hết hạn vào tháng 6/2026.

Theo các nguồn tin tại Anh, hai câu lạc bộ Al-Nassr và Al-Ettifaq đang bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến Harry Maguire. Cầu thủ 32 tuổi sẽ được phép tự do đàm phán với các đội bóng nước ngoài khi kỳ chuyển nhượng mùa Đông mở cửa, và nếu rời Manchester United theo dạng tự do, anh có thể nhận được mức lương khổng lồ tại Ả Rập Saudi.

Maguire có thể rời MU để sang Saudi Pro League tìm cơ hội mới.

Maguire từng được Manchester United kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng 12 tháng vào mùa giải trước, dù chính anh thừa nhận rằng, quyết định đó hoàn toàn nằm trong tay câu lạc bộ. Anh cũng tiết lộ thêm rằng, ban lãnh đạo Manchester United chưa có động thái nào rõ ràng về tương lai của mình: "Tôi chắc chắn rằng trong vài tháng tới, chúng tôi sẽ phải ngồi lại để bàn xem liệu họ có muốn gia hạn hay không. Còn tôi, tôi cũng đã có ý định riêng về điều mình muốn làm".

Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin nội bộ, Manchester United khó có khả năng đề nghị một bản hợp đồng mới cho Maguire, khi anh sẽ bước sang tuổi 33 vào tháng 3 năm sau, trung vệ người Anh được cho là sẽ cân nhắc tìm kiếm cơ hội cuối cùng để nhận một bản hợp đồng béo bở trước khi khép lại sự nghiệp đỉnh cao.

Ronaldo trở thành tỷ phú bóng đá đầu tiên

Cristiano Ronaldo đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ bóng đá đầu tiên đạt giá trị tài sản cá nhân vượt mốc 1 tỷ bảng.

Thành công của CR7 ngoài tài năng trên sân cỏ, còn nhờ những hợp đồng thương mại khổng lồ suốt sự nghiệp. Theo Bloomberg, Ronaldo nhận thêm 492 triệu bảng trong 2 năm từ hợp đồng mới với CLB Al-Nassr, nâng tổng giá trị tài sản lên 1,045 tỷ bảng.

Ronaldo trở thành tỷ phú bóng đá đầu tiên

Ở tuổi 40, Ronaldo vẫn giữ vị thế hàng đầu sau khi chuyển đến Al-Nassr vào năm 2023, ký hợp đồng kỷ lục 173 triệu bảng mỗi năm. Trước đó, anh từng được liên hệ chuyển sang CLB khác khi giao kèo gần hết hạn, nhưng cuối cùng đồng ý ở lại với mức lương cao hơn.

Ronaldo vượt xa Lionel Messi trong bảng xếp hạng các cầu thủ giàu nhất thế giới. Khối tài sản của Leo ước tính ở mức 620 triệu bảng. Theo Bloomberg, Messi có thể rút ngắn khoảng cách sau khi nhận cổ phần lớn tại Inter Miami.



CR7 từng khoác áo Sporting Lisbon, Manchester United, Real Madrid, Juventus và Al-Nassr với những hợp đồng khổng lồ. Nhưng nguồn thu của Ronaldo không chỉ đến từ sân cỏ. Anh hưởng lợi từ loạt hợp đồng thương mại với Nike, Armani, Herbalife, Tag Heuer, Clear Shampoo, DAZN, LiveScore, Panini và từng hợp tác với KFC. Thương hiệu cá nhân CR7 về nước hoa, thời trang và đồ lót cũng mang về doanh thu đáng kể.



Khoảng cách tài sản giữa Ronaldo và các đối thủ cho thấy sự chênh lệch rõ rệt. "Ronaldo không chỉ là tượng đài trên sân cỏ, mà còn là biểu tượng thương mại và tài chính hiếm có trong lịch sử bóng đá", The Sun viết.