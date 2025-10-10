Thể thao Tuyển Việt Nam gây thất vọng dù thắng Nepal; Tuyển Malaysia bị CĐV Đông Nam Á chế nhạo Dù thắng Nepal nhưng lối chơi của tuyển Việt Nam thực sự vẫn chưa cho thấy được chất lượng như kỳ vọng; Dù đánh bại Lào 3-0, tuyển Malaysia vẫn chịu nhiều chỉ trích từ người hâm mộ. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Tuyển Việt Nam gây thất vọng trước đội thua Lào

Dù thắng Nepal nhưng lối chơi của tuyển Việt Nam thực sự vẫn chưa cho thấy được chất lượng như kỳ vọng.

Màn trình diễn của tuyển Việt Nam trước Nepal thực sự gây thất vọng.

Dù giành chiến thắng, nhưng màn trình diễn của tuyển Việt Nam trước Nepal thực sự gây thất vọng. Đối thủ yếu hơn rất nhiều, từng thua Việt Nam 0-5 và 0-2 ở vòng loại Asian Cup 2004. Nhưng lần này họ lại khiến đội bóng của HLV Kim Sang Sik có lúc phải toát mồ hôi mới có thể rời sân với ba điểm trọn vẹn.

Đằng sau tỷ số 3-1 là một màn trình diễn nhiều vấn đề. Hàng thủ hớ hênh, tuyến giữa thiếu ý tưởng và hàng công thiếu sắc bén. Nếu không sớm cải thiện, việc đối đầu đội mạnh hơn như Malaysia sẽ tiếp tục là thử thách thực sự.

Tuyển Malaysia bị CĐV Đông Nam Á chế nhạo

Dù đánh bại Lào 3-0, tuyển Malaysia vẫn chịu nhiều chỉ trích từ người hâm mộ sau lượt trận thứ 3 vòng loại Asian Cup 2027 hôm 9/10.

Màn trình diễn của thầy trò HLV Peter Cklamovski bị đánh giá là kém thuyết phục.



Ba bàn thắng của Arif Aiman, Dion Cools và Faisal Halim giúp Malaysia giành chiến thắng trên sân khách, qua đó vững vàng ở ngôi đầu bảng F vòng loại Asian Cup 2027 với 3 điểm nhiều hơn tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, màn trình diễn của thầy trò HLV Peter Cklamovski bị đánh giá là kém thuyết phục, khi các tiền đạo Malaysia phung phí nhiều cơ hội ngon ăn.

Trên diễn đàn ASEAN Football, nhiều cổ động viên Đông Nam Á mỉa mai đội tuyển Malaysia sau trận. Một tài khoản viết: “Có lẽ Malaysia thực sự nhớ những tiền đạo nhập tịch như Rodrigo Holgado và Joao Figueiredo". Tài khoản khác bình luận: “Mất đi dàn nhập tịch, có lẽ Malaysia đã tìm ra đối thủ xứng tầm của họ".

Nguyễn Vadim ra mắt, U23 Việt Nam thua U23 Qatar 0-1

Dù để thua U23 Qatar 0-1, cầu thủ Việt kiều Nguyễn Vadim và U23 Việt Nam vẫn để lại nhiều tín hiệu tích cực về tinh thần và lối chơi.

Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam.

22h ngày 9/10, U23 Việt Nam có trận giao hữu "lượt đi" với U23 Qatar, trong đợt tập huấn tại UAE chuẩn bị cho SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026. Trận đấu này cũng là dịp để Ban huấn luyện thử nghiệm, đánh giá lực lượng trong bối cảnh có tới 8 cầu thủ trụ cột đang tham gia ĐTQG ở vòng loại Asian Cup 2027. Đây cũng là cơ hội để các cầu thủ ít được ra sân thi đấu có dịp thể hiện và tích lũy kinh nghiệm quốc tế.

Phút 75, U23 Việt Nam nhận bàn thua sau tình huống đánh đầu từ quả phạt góc của đội bạn. Dù nỗ lực tấn công ở những phút cuối, trong đó có cơ hội đáng tiếc của Văn Thuận ở phút bù giờ, U23 Việt Nam không thể ghi bàn gỡ hòa và chấp nhận thua 0-1.

Trận tái đấu U23 Việt Nam với U23 Qatar diễn ra vào 22h00 ngày 13/10 tới.

Phút bù giờ điên rồ ở vòng loại Asian Cup 2027

Tối 9/10, Hong Kong (Trung Quốc) thắng Bangladesh 4-3 với màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở bậc nhất vòng loại Asian Cup 2027.

Thất bại khiến Bangladesh chỉ có 1 điểm sau 3 lượt trận ở bảng C.

Tại sân vận động Quốc gia Dhaka, đội chủ nhà Bangladesh mở tỷ số từ sớm, bị dẫn ngược 2 bàn, rồi vỡ òa với pha lập công gỡ hòa trong thời gian bù giờ, trước khi nhận "cú đấm chí mạng" từ Hong Kong ở giây cuối cùng.

Nhưng những phút cuối diễn ra theo kịch bản điên rồ. Sheikh Morsalin tận dụng sai lầm của thủ môn Hong Kong và rút ngắn tỷ số còn 2-3, trước khi Shamit Shome ghi bàn gỡ hòa 3-3 ở phút 90+2, làm bùng nổ khán đài Dhaka.

Song, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Hy vọng có điểm của Bangladesh vụt tắt ở phút 90+6 khi Merkies hoàn tất cú hat-trick, ấn định chiến thắng 4-3 cho Hong Kong.

Thất bại khiến Bangladesh chỉ có 1 điểm sau 3 lượt trận ở bảng C, gần như hết cơ hội đi tiếp. Trong khi đó, Hong Kong tạm dẫn đầu với 7 điểm, mở rộng cánh cửa tiến vào vòng chung kết.