Tuyển Việt Nam hé lộ chuyện thầy Park ‘chăm’ học trò từ xa; Ibra tỏa sáng giúp Milan đánh bại Roma

Hậu vệ tuyển Việt Nam hé lộ chuyện thầy Park "chăm" học trò từ xa

Chiều 31/10, ĐT Việt Nam trở lại guồng quay tập luyện sau nửa ngày được xả trại. Bầu không khi tập luyện nghiêm túc nhưng cũng không thiếu tiếng cười nhằm hướng tới 2 trận đấu với ĐT Nhật Bản và Saudi Arabia.

Hậu vệ Đỗ Thanh Thịnh cho biết: “Trong các buổi tập gần đây, cá nhân tôi và toàn đội rất thoải mái và luôn tập trung hoàn thành các giáo án do Ban huấn luyện đưa ra. Toàn đội đang tập kỹ, chiến thuật rất tốt, chúng tôi luôn cố gắng để trở thành một khối thống nhất. Dù HLV Park Hang-seo đang bận dẫn dắt đội tuyển U23 nhưng thông qua BHL, thầy luôn điện thoại về và căn dặn từng cầu thủ rất kỹ lưỡng nên chúng tôi cảm thấy rất yên tâm dù HLV Park Hang-seo đang ở xa. Vì thế, mặc dù hai đối thủ rất mạnh nhưng toàn đội đang được BHL chuẩn bị kỹ về đấu pháp, tinh thần và từng cầu thủ đều sẵn sàng và tự tin nhập cuộc với mục tiêu và quyết tâm có điểm số”.

Đội tuyển Việt Nam nỗ lực tập luyện cho trận đấu sắp tới. Ảnh: VFF

Anh tiếp tục nói: "Tuy hai đối thủ rất mạnh nhưng toàn đội đang được BHL chuẩn bị kỹ về đấu pháp, tinh thần và từng cầu thủ đều sẵn sàng và tự tin nhập cuộc với mục tiêu và quyết tâm có điểm số. Mục tiêu của tôi là tập luyện tốt nhất có thể. Nếu được HLV trao cơ hội tôi sẽ cố gắng hết khả năng". Thanh Thịnh tin tưởng: “Trong các buổi tập vừa qua toàn đội luôn giữ được tinh thần thoải mái và hướng đến những trận tiếp theo để cố gắng hoàn thành mục tiêu”.

Vào ngày 11/11 tới đây, ĐT Việt Nam sẽ tiếp đón ĐT Nhật Bản trên sân Mỹ Đình. Sau đó 5 ngày, ĐT Việt Nam sẽ tái đấu với ĐT Saudi Arabia. Lợi thế cho ĐT Việt Nam là sẽ có khoảng 12.000 khán giả đến sân Mỹ Đình cổ vũ cho ĐT Việt Nam ở mỗi trận đấu.

Nhiều cầu thủ U23 Việt Nam sẽ được dự AFF Cup 2020?

Vừa qua, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á đã có cuộc họp trực tuyến liên quan đến quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2020. Theo đó, mỗi đội bóng sẽ được đăng ký tham dự giải lên đến 30 cầu thủ, hơn 7 người so với những giải đấu trước đây. Việc các đội được đăng ký lên đến 30 cầu thủ để đề phòng khi có ca dương tính Covid-19 trong đội sẽ có phương án thay thế kịp thời. Ở nhiều giải đấu cấp độ AFC, FIFA quy định về số lượng người đăng ký lớn hơn so với các giải trước đây cũng đã được áp dụng. Mới nhất tại FIFA Futsal World Cup 2021, đội Việt Nam tham dự với 16 cầu thủ chính thức, nhiều hơn 2 người so với kỳ World Cup 2016.

Quay trở lại với ĐT Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup, dự kiến HLV Park Hang-seo sẽ gọi tổng cộng 34 cầu thủ lên tuyển, để sau đó sàng lọc ra 30 gương mặt chất lượng nhất. Chính vì điều này nên dự kiến sẽ có nhiều cầu thủ đang khoác áo U23 Việt Nam tham dự Vòng loại U23 châu Á 2022 như Thanh Bình, Văn Toản, Việt Anh, Văn Xuân, Hữu Thắng, Hai Long,.. đứng trước cơ hội lớn lần đầu được dự AFF Cup.

Mục tiêu của U23 Việt Nam ở vòng loại sắp tới là thắng cả 2 trận để qua đó giành vé dự VCK U23 châu Á 2022. Ảnh: VFF

Trên thực tế, những cầu thủ nói trên đã nhiều lần được gọi lên ĐT Việt Nam nhưng nhiều người lên rồi lại về bởi không cạnh tranh vị trí được với những anh lớn. Nhưng bây giờ, với tình hình số lượng đăng ký tăng lên 30 cầu thủ, cơ hội để những gương mặt U23 Việt Nam được đăng ký sẽ cao hơn. Đó là chưa kể HLV Park Hang- seo muốn đưa các nhân tố trẻ lên tuyển dự các giải quốc tế để chuẩn bị cho tương lai gần của bóng đá Việt Nam.

Do vậy, màn trình diễn của các gương mặt U23 Việt Nam ở trận đấu với U23 Myanmar vào ngày 2/11 tới đây sẽ quyết định tấm vé lên tuyển với nhiều cầu thủ trẻ. Theo kế hoạch, dự kiến ngày 19/11, ĐT Việt Nam với 34 cầu thủ sẽ di chuyển đến Bà Rịa Vũng Tàu và có khoảng 10 ngày rèn quân tại đây trước khi lên đường sang Singapore dự AFF Cup.

Ibra tỏa sáng giúp Milan đánh bại Roma

AC Milan thắng AS Roma 2-1 bằng các bàn thắng của Zlatan Ibrahimovic và Franck Kessie ở vòng 11 Serie A rạng sáng 1/11 (giờ Hà Nội).

Bên cạnh bàn thắng mở tỷ số được ghi trong hiệp 1, Ibra mang về quả phạt đền cho Milan, trước khi Kessie thực hiện thành công. Chân sút người Thụy Điển được WhoScored chấm 7,6 điểm, là cầu thủ hay nhất của Milan trận này.

Ibra ghi bàn từ tình huống sút phạt ở khoảng cách hơn 20m. Cú sút chìm hướng vào góc xa của cựu sao Man United khiến thủ môn Rui Patricio đứng chôn chân. Đây là bàn thứ hai trong 3 trận gần nhất của "lão tướng" người Thụy Điển.

Ibra ghi bàn từ tình huống sút phạt ở khoảng cách hơn 20m. Theo ESPN, pha lập công vào lưới AS Roma là bàn thắng thứ 400 của Ibra tại các giải quốc nội. Mũi nhọn người Thụy Điển lần đầu ghi bàn vào ngày 30/10/1999. Theo Opta, khi Ibra lần đầu ghi bàn, 15% cầu thủ ở Serie A mùa 2021/22 (74 trong số 489) chưa được sinh ra. Ở tuổi 40, cựu sao Man Utd vẫn biết cách chứng minh đẳng cấp của tiền đạo hàng đầu.



Như vậy, sau 11 vòng, thầy trò HLV Stefano Pioli giành 31 điểm, tương đương thành tích của Napoli nhưng kém hiệu số (2 đội chưa gặp nhau ở Serie A mùa này).