Tuyển Việt Nam hội quân: Văn Đức, Xuân Mạnh, Nguyên Mạnh mang đặc sản xứ Nghệ làm quà

Tuyển Việt Nam vừa trải qua quãng nghỉ ngắn từ ngày 21/10 đến hết 24/10, sau khi hoàn thành cách ly y tế. Các cầu thủ có 4 ngày về thăm gia đình hay hoạt động tự do nghỉ ngơi lấy lại tinh thần. Ngày 25/10, toàn đội hội quân để tập luyện hướng tới 2 trận đấu trên SVĐ Mỹ Đình vào ngày 11/11 và 16/11 lần lượt gặp ĐT Nhật Bản và ĐT Saudi Arabia.



10h30 sáng 25/10, các cầu thủ CLB HAGL gồm Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Tuấn Anh và Lương Xuân Trường lần lượt có mặt tại khách sạn Grand Plaza để hội quân.

Xuân Trường kín đáo và có phần lặng lẽ khi đến nơi hội quân. Ảnh: Hải Hoàng

Do lịch trình khác nhau nên đa số cầu thủ chủ động đi riêng. Một số tuyển thủ ở lại nhà riêng hoặc người thân tại Hà Nội những ngày qua, chứ không về quê do thời gian nghỉ ngơi là không nhiều. Vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc đi lại phần nào bị hạn chế. Tuy nhà xa nhưng các cầu thủ người Nghệ An đã tranh thủ về thăm gia đình.



Văn Đức, Xuân Mạnh, Nguyên Mạnh hội quân và mang theo đặc sản quê hương để làm quà cho đội tuyển. Ảnh: Hải Hoàng

Sau chặng đường dài (300km) di chuyển bằng ô tô từ Vinh ra Hà Nội, Văn Đức, Xuân Mạnh, Nguyên Mạnh đã có mặt tại nơi đóng quân của ĐT Việt Nam sáng nay. Và khi trở lại hội quân, Văn Đức, Xuân Mạnh, Nguyên Mạnh mang theo đặc sản quê hương (kẹo cu đơ) để làm quà cho đội tuyển.



Trong khi đó đội trưởng Quế Ngọc Hải đã có mặt tại Hà Nội từ tối qua (24/10), và sáng nay anh cùng Quang Hải giải quyết một số việc cá nhân. Ảnh: Hải Hoàng

Theo chia sẻ của một thành viên ban huấn luyện tuyển Việt Nam, các cầu thủ miền Bắc và Trung sẽ có mặt đầy đủ tại khách sạn trước 12h. Trong chiều và tối cùng ngày, nhóm cầu thủ và trợ lý còn lại của đội tuyển cũng hội quân đầy đủ.



Bản danh sách 25 tuyển thủ Việt Nam hội quân trong ngày 25/10 tại Hà Nội được cho là danh sách chưa đầy đủ. Bởi sau khi U23 Việt Nam hoàn thành các trận đấu ở vòng loại U23 châu Á 2022, ĐT Việt Nam có thể được bổ sung ít nhất 5 cái tên từ U23 Việt Nam gồm: Nguyễn Văn Toản, Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Xuân, Lý Công Hoàng Anh và Nguyễn Thanh Bình.

Trợ lý Lee Young Jin là người thay mặt HLV Park Hang Seo huấn luyện các tuyển thủ Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng

5 cầu thủ U23 Việt Nam sẽ hội quân muộn ở ĐT Việt Nam cùng với HLV Park Hang Seo (dự kiến ngày 4/11). Trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 4/11, trợ lý Lee Young Jin là người thay mặt HLV Park Hang Seo huấn luyện các tuyển thủ Việt Nam.



Tính đến thời điểm trưa ngày 25/10, hầu hết các tuyển thủ Việt Nam trong danh sách tập trung 25 cái tên đã có mặt tại Hà Nội. Riêng các trợ lý Nguyễn Thế Anh, Lê Huy Khoa, 3 cầu thủ Công Phượng, Tấn Trường và Hồng Duy sẽ có mặt ở địa điểm đóng quân của ĐT Việt Nam vào tối cùng ngày.